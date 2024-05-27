Путин прибыл в резиденцию Мирзиеева на переговоры: лучшие фото со встречи

На переговорах Путина и Мирзиеева было подписано более 20 соглашений
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин в Узбекистане. Stock, владимир путин, stock, шавкат мирзиеев
Путин и Мирзиеев встретились в Узбекистане для проведения переговоров Фото:

Президент РФ Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели переговоры на территории республики. В ходе них они заключили свыше 20 соглашений, которые касались сфер миграции, образования, инвестиций, товарооборота и другого. О визите Путина в Ташкент — в фоторепортаже URA.RU.

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Президент РФ Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели переговоры на территории республики. В ходе них они заключили свыше 20 соглашений, которые касались сфер миграции, образования, инвестиций, товарооборота и другого. О визите Путина в Ташкент — в фоторепортаже URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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