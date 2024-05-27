Путин прибыл в резиденцию Мирзиеева на переговоры: лучшие фото со встречи

Путин и Мирзиеев встретились в Узбекистане для проведения переговоров
Президент РФ Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели переговоры на территории республики. В ходе них они заключили свыше 20 соглашений, которые касались сфер миграции, образования, инвестиций, товарооборота и другого. О визите Путина в Ташкент — в фоторепортаже URA.RU.
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