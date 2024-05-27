27 мая 2024

Родители челябинских школьников смогут пожаловаться прокурорам на нарушения ГИА

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день ЕГЭ. Челябинск, литература, егэ, экзамен, тест, волнение, школа45
Школьник смогут заявить о нарушении свои прав в прокуратуру области Фото:

Челябинские школьники, как и их родители, смогут пожаловаться в прокуратуру на нарушения прав при проведении Государственной итоговой аттестации (ГИА). Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, для них открыли «горячую линию».

«С сегодняшнего дня в прокуратуре Челябинской области начала свою работу „горячая линия“ по вопросам защиты прав несовершеннолетних, соблюдения прав обучающихся при проведении государственной итоговой аттестации. Сообщения о нарушении прав детей принимаются в течение всего рабочего дня по телефонам: (8-351)-239-21-07, 239-21-08», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Также заявить о нарушении можно через портал «Госуслуги», через официальный сайт прокуратуры области (раздел «Обращение в прокуратуру»), а также обратиться с заявлением на личный прием в органы прокуратуры. По всем подобным сообщениям прокуратурой будут организованы надзорные мероприятия.

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Челябинские школьники, как и их родители, смогут пожаловаться в прокуратуру на нарушения прав при проведении Государственной итоговой аттестации (ГИА). Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, для них открыли «горячую линию». «С сегодняшнего дня в прокуратуре Челябинской области начала свою работу „горячая линия“ по вопросам защиты прав несовершеннолетних, соблюдения прав обучающихся при проведении государственной итоговой аттестации. Сообщения о нарушении прав детей принимаются в течение всего рабочего дня по телефонам: (8-351)-239-21-07, 239-21-08», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Также заявить о нарушении можно через портал «Госуслуги», через официальный сайт прокуратуры области (раздел «Обращение в прокуратуру»), а также обратиться с заявлением на личный прием в органы прокуратуры. По всем подобным сообщениям прокуратурой будут организованы надзорные мероприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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