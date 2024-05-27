Родители челябинских школьников смогут пожаловаться прокурорам на нарушения ГИА

Челябинские школьники, как и их родители, смогут пожаловаться в прокуратуру на нарушения прав при проведении Государственной итоговой аттестации (ГИА). Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, для них открыли «горячую линию».
«С сегодняшнего дня в прокуратуре Челябинской области начала свою работу „горячая линия“ по вопросам защиты прав несовершеннолетних, соблюдения прав обучающихся при проведении государственной итоговой аттестации. Сообщения о нарушении прав детей принимаются в течение всего рабочего дня по телефонам: (8-351)-239-21-07, 239-21-08», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Также заявить о нарушении можно через портал «Госуслуги», через официальный сайт прокуратуры области (раздел «Обращение в прокуратуру»), а также обратиться с заявлением на личный прием в органы прокуратуры. По всем подобным сообщениям прокуратурой будут организованы надзорные мероприятия.
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