На Украине придумали новый вид наказания для ряда уклонистов от мобилизации

«Страна»: украинских дальнобойщиков приравняют к автоугонщикам за побег от ВСУ
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Украиские дальнобойщики будут обвинены в угоне фуры, если они покинут границу своей страны на грузовом транспорте, а затем бросят его, передает "Страна"
Украиские дальнобойщики будут обвинены в угоне фуры, если они покинут границу своей страны на грузовом транспорте, а затем бросят его, передает "Страна" Фото:

Украинских дальнобойщиков, которые при пересечении границы своей страны больше не возвращаются домой из-за мобилизации, хотят приравнять к угонщикам. Об этом сообщили в Ассоциации международных автоперевозчиков. 

«Я думаю, что в ближайшее время мы разработаем вместе с юристами и будем доводить до водителей, что у них будут не только проблемы с полицией, а именно рассматриваться ситуация как угон автомобиля», — заявил вице-президент Ассоциации Виктор Балин. Его слова передает украинское издание «Страна».

В апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский ужесточил мобилизацию в своей стране. После этого многие начали искать способы покинуть страну. Спустя чуть более месяца стало известно, что в розыск были объявлены 94,5 тысяч украинских граждан по причине уклонения от мобилизации.

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Украинских дальнобойщиков, которые при пересечении границы своей страны больше не возвращаются домой из-за мобилизации, хотят приравнять к угонщикам. Об этом сообщили в Ассоциации международных автоперевозчиков.  «Я думаю, что в ближайшее время мы разработаем вместе с юристами и будем доводить до водителей, что у них будут не только проблемы с полицией, а именно рассматриваться ситуация как угон автомобиля», — заявил вице-президент Ассоциации Виктор Балин. Его слова передает украинское издание «Страна». В апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский ужесточил мобилизацию в своей стране. После этого многие начали искать способы покинуть страну. Спустя чуть более месяца стало известно, что в розыск были объявлены 94,5 тысяч украинских граждан по причине уклонения от мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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