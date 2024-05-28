Украинских дальнобойщиков, которые при пересечении границы своей страны больше не возвращаются домой из-за мобилизации, хотят приравнять к угонщикам. Об этом сообщили в Ассоциации международных автоперевозчиков.
«Я думаю, что в ближайшее время мы разработаем вместе с юристами и будем доводить до водителей, что у них будут не только проблемы с полицией, а именно рассматриваться ситуация как угон автомобиля», — заявил вице-президент Ассоциации Виктор Балин. Его слова передает украинское издание «Страна».
В апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский ужесточил мобилизацию в своей стране. После этого многие начали искать способы покинуть страну. Спустя чуть более месяца стало известно, что в розыск были объявлены 94,5 тысяч украинских граждан по причине уклонения от мобилизации.
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