Автобус столкнулся с КАМАЗом в ХМАО

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Водитель автобуса "Роснефти" не справился с управлением и врезался в "КАМАЗ"
Водитель автобуса "Роснефти" не справился с управлением и врезался в "КАМАЗ" Фото:

Автобус врезался в прицеп КАМАЗа в Нефтеюганском районе. В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«28 мая в 8:10 на 707 км автодороги „Тюмень-Ханты-Мансийск“ Нефтеюганского района 60-летний водитель автобуса „COP LH 10.5“ не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с попутно движущимся автомобилем КАМАЗ, под управлением 34-летнего мужчины. Два пассажира автобуса получили телесные повреждения», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU писало о смертельной аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Внедорожник SsangYong выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом КАМАЗ.

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Автобус врезался в прицеп КАМАЗа в Нефтеюганском районе. В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО. «28 мая в 8:10 на 707 км автодороги „Тюмень-Ханты-Мансийск“ Нефтеюганского района 60-летний водитель автобуса „COP LH 10.5“ не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с попутно движущимся автомобилем КАМАЗ, под управлением 34-летнего мужчины. Два пассажира автобуса получили телесные повреждения», — прокомментировали в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало о смертельной аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Внедорожник SsangYong выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом КАМАЗ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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