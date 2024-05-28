Автобус врезался в прицеп КАМАЗа в Нефтеюганском районе. В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«28 мая в 8:10 на 707 км автодороги „Тюмень-Ханты-Мансийск“ Нефтеюганского района 60-летний водитель автобуса „COP LH 10.5“ не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с попутно движущимся автомобилем КАМАЗ, под управлением 34-летнего мужчины. Два пассажира автобуса получили телесные повреждения», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU писало о смертельной аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Внедорожник SsangYong выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом КАМАЗ.
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