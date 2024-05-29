В России начали продавать бытовую технику, предназначенную для Украины

Бытовая техника мировых брендов, предназначенная для украинского рынка, появилась на российских маркетплейсах и в залах сетевых магазинов. Производители направляют ее не напрямую, а через иностранных представителей, чтобы сохранить свои позиции в РФ на фоне СВО, пишет «Коммерсант».
«Отгрузки идут через турецкие, польские и прибалтийские структуры иностранных вендоров. Зарубежные фабрики перенаправили потоки из-за падения спроса на технику на Украине на фоне спецоперации», —
Ряд ритейлеров подтвердили поставку в Россию иностранной техники, предназначенной для Украины. Так, в частности, собеседники «Коммерсанта» рассказали об онлайн-кинотеатрах и посудомоечных машинах с украинскими штампами, наклейками и инструкциями.
Ранее стало известно, что производитель бытовой техники Bosch продаст свои российские заводы турецкому инвестиционному фонду Can Holding. В апреле 2024 года в посольстве РФ подчеркнули, что передача «дочки» Ariston «Газпром бытовые системы» была на законных основаниях.
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