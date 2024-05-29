В России начали продавать бытовую технику, предназначенную для Украины

29 мая 2024 в 06:15 Размер текста - 17 +

Дистрибуторы предлагают россиянам технику, предназначенную для украинского рынка Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Бытовая техника мировых брендов, предназначенная для украинского рынка, появилась на российских маркетплейсах и в залах сетевых магазинов. Производители направляют ее не напрямую, а через иностранных представителей, чтобы сохранить свои позиции в РФ на фоне СВО, пишет «Коммерсант». «Отгрузки идут через турецкие, польские и прибалтийские структуры иностранных вендоров. Зарубежные фабрики перенаправили потоки из-за падения спроса на технику на Украине на фоне спецоперации», — рассказывает издание. Ряд ритейлеров подтвердили поставку в Россию иностранной техники, предназначенной для Украины. Так, в частности, собеседники «Коммерсанта» рассказали об онлайн-кинотеатрах и посудомоечных машинах с украинскими штампами, наклейками и инструкциями. Ранее стало известно, что производитель бытовой техники Bosch продаст свои российские заводы турецкому инвестиционному фонду Can Holding. В апреле 2024 года в посольстве РФ подчеркнули, что передача «дочки» Ariston «Газпром бытовые системы» была на законных основаниях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бытовая техника мировых брендов, предназначенная для украинского рынка, появилась на российских маркетплейсах и в залах сетевых магазинов. Производители направляют ее не напрямую, а через иностранных представителей, чтобы сохранить свои позиции в РФ на фоне СВО, пишет «Коммерсант». «Отгрузки идут через турецкие, польские и прибалтийские структуры иностранных вендоров. Зарубежные фабрики перенаправили потоки из-за падения спроса на технику на Украине на фоне спецоперации», — рассказывает издание. Ряд ритейлеров подтвердили поставку в Россию иностранной техники, предназначенной для Украины. Так, в частности, собеседники «Коммерсанта» рассказали об онлайн-кинотеатрах и посудомоечных машинах с украинскими штампами, наклейками и инструкциями. Ранее стало известно, что производитель бытовой техники Bosch продаст свои российские заводы турецкому инвестиционному фонду Can Holding. В апреле 2024 года в посольстве РФ подчеркнули, что передача «дочки» Ariston «Газпром бытовые системы» была на законных основаниях.