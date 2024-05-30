Текслер объявил о старте масштабного ремонта дворовых дорог в Челябинске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал начало масштабного ремонта дворовых дорог в Челябинске. О старте работ он сообщил в своем telegram-канале 30 мая.
«Мы запускаем в этом сезоне в Челябинске масштабную программу по ремонту внутриквартальных и дворовых проездов. Проблема с ними не новая, вы часто об этом мне пишете», — написал Текслер в своем обращении.
Текслер подчеркнул, что список адресов для ремонта еще будет дополняться. Он выразил благодарность мэрии за поиск средств на проведение работ, отметив также финансовую поддержку со стороны региона.
Губернатор решил расширить программу ремонта внутриквартальных дорог после объезда Челябинска 18 апреля. Предполагается уложить более 1,1 миллиона квадратных метров асфальта как в рамках ремонта, так и в рамках строительства нового дорожного полотна. В планах — больше 50 улиц и дорог.
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