Россияне стали чаще покупать землю в Крыму

31 мая 2024 в 06:31 Размер текста - 17 +

Рост спроса на покупку земельных участков вырос в Крыму на 35% Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Крым вошел в пятерку регионов с самыми востребованными для покупки земельными участками по итога пяти месяцев 2024 года. Об этом сообщили в Федеральной нотариальной палате (ФНП). «По итогам пяти месяцев 2024 года Крым вошел в первую пятерку регионов с самыми востребованными для покупки участками. В пятерку регионов по количеству удостоверенных сделок с землей без строений вошли Московская и Ленинградская области, Краснодарский край, республики Крым и Дагестан», — пишут «Известия» со ссылкой на ФНП. Спрос на покупку земельных участков вырос в Крыму на 35%, если сравнивать год к году, говорит гендиректор международной компании Golden Brown Group Татьяна Бурлаковская. Больше всего запросов на Ялту, но земли там мало, и Евпаторию. Участки, зачастую, покупают люди, которые готовы вкладывать свою время и силы в строительство домов. Такая покупка может быть дешевле на 50%, чем покупка недвижимости у застройщика, но потребует много времени и ресурсов. Также отмечен рост спроса на покупку участков под застройку от девелоперов, заявила Бурлаковская. Разброс цен на участки под застройку огромен — от 200 тысяч до 900 миллионов рублей. Стоимость зависит от локации, удаленности от центра, площади и подключенных коммуникаций. В России создадут круглогодичные курорты на побережьях, говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина правительству. Согласно опубликованному ранее перечню поручений, органам власти в том числе республики Крым, рекомендовано предусмотреть в бюджетах средства на строительство необходимой инфраструктуры для реализации проекта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крым вошел в пятерку регионов с самыми востребованными для покупки земельными участками по итога пяти месяцев 2024 года. Об этом сообщили в Федеральной нотариальной палате (ФНП). «По итогам пяти месяцев 2024 года Крым вошел в первую пятерку регионов с самыми востребованными для покупки участками. В пятерку регионов по количеству удостоверенных сделок с землей без строений вошли Московская и Ленинградская области, Краснодарский край, республики Крым и Дагестан», — пишут «Известия» со ссылкой на ФНП. Спрос на покупку земельных участков вырос в Крыму на 35%, если сравнивать год к году, говорит гендиректор международной компании Golden Brown Group Татьяна Бурлаковская. Больше всего запросов на Ялту, но земли там мало, и Евпаторию. Участки, зачастую, покупают люди, которые готовы вкладывать свою время и силы в строительство домов. Такая покупка может быть дешевле на 50%, чем покупка недвижимости у застройщика, но потребует много времени и ресурсов. Также отмечен рост спроса на покупку участков под застройку от девелоперов, заявила Бурлаковская. Разброс цен на участки под застройку огромен — от 200 тысяч до 900 миллионов рублей. Стоимость зависит от локации, удаленности от центра, площади и подключенных коммуникаций. В России создадут круглогодичные курорты на побережьях, говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина правительству. Согласно опубликованному ранее перечню поручений, органам власти в том числе республики Крым, рекомендовано предусмотреть в бюджетах средства на строительство необходимой инфраструктуры для реализации проекта.