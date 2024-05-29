В РФ создадут круглогодичные курорты на побережьях

Путин поручил правительству создать проекты «Пять морей и озеро Байкал»

29 мая 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

Поручения даны по итогам совещания с правительством о развитии туристического сектора РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новые круглогодичные курорты на побережьях появятся в России в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина правительству. Документ опубликован на официальном сайте Кремля 29 мая. «Утвердить в рамках национального проекта „Туризм и гостеприимство“ федеральный проект „Пять морей и озеро Байкал“, предусматривающий создание федеральных круглогодичных курортов», — указано в документе, подписанном президентом России по итогам совещания с правительством 28 марта. Мероприятия по данному проекту необходимо подготовить до первого ноября 2024 года. Новость по теме Путин поручил создать единую цифровую платформу в сфере туризма Правительству в указанные сроки предстоит заняться амбициозным проектом, который включает создание круглогодичных федеральных курортов в районах пяти морей — Азовского, Балтийского, Каспийского, Черного, Японского — и уникального озера Байкал. Это предполагает развитие таких курортов, как «Приморск» на Азовском море, «Белая дюна» и «Санкт-Петербург Марина» на Балтийском море, «Каспийский прибрежный кластер» на Каспийском море, «Новая Анапа» и «Золотые пески» на Черном море, «Приморье» на Японском море, а также «Волшебный Байкал» на Байкале. Согласно перечню поручений, органам власти Республики Бурятия, Республики Дагестан, Республики Крым, Краснодарского и Приморского краев, а также Запорожской, Иркутской, Калининградской областей и города Санкт-Петербурга рекомендовано предусмотреть в бюджетах средства на строительство необходимой инфраструктуры для поддержки этого проекта. Финансирование планируется осуществлять за счет бюджетных кредитов, предоставляемых федеральным бюджетом, и средств, высвобождающихся в результате списания части долгов по бюджетным кредитам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новые круглогодичные курорты на побережьях появятся в России в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина правительству. Документ опубликован на официальном сайте Кремля 29 мая. «Утвердить в рамках национального проекта „Туризм и гостеприимство“ федеральный проект „Пять морей и озеро Байкал“, предусматривающий создание федеральных круглогодичных курортов», — указано в документе, подписанном президентом России по итогам совещания с правительством 28 марта. Мероприятия по данному проекту необходимо подготовить до первого ноября 2024 года. Правительству в указанные сроки предстоит заняться амбициозным проектом, который включает создание круглогодичных федеральных курортов в районах пяти морей — Азовского, Балтийского, Каспийского, Черного, Японского — и уникального озера Байкал. Это предполагает развитие таких курортов, как «Приморск» на Азовском море, «Белая дюна» и «Санкт-Петербург Марина» на Балтийском море, «Каспийский прибрежный кластер» на Каспийском море, «Новая Анапа» и «Золотые пески» на Черном море, «Приморье» на Японском море, а также «Волшебный Байкал» на Байкале. Согласно перечню поручений, органам власти Республики Бурятия, Республики Дагестан, Республики Крым, Краснодарского и Приморского краев, а также Запорожской, Иркутской, Калининградской областей и города Санкт-Петербурга рекомендовано предусмотреть в бюджетах средства на строительство необходимой инфраструктуры для поддержки этого проекта. Финансирование планируется осуществлять за счет бюджетных кредитов, предоставляемых федеральным бюджетом, и средств, высвобождающихся в результате списания части долгов по бюджетным кредитам.