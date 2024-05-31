В Екатеринбурге вечером 31 мая загорелась недостроенная высотка жилого комплекса «Парк Победы» (застройщик PRINZIP) на улице Бакинских Комиссаров. Территорию заволокло дымом, на месте работают пожарные, рассказал очевидец.
«Горит новое здание, пострадавших нет», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца происшествия. Судя по фото, к месту уже прибыли спасатели со спецтехникой.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что возгорание произошло во входной группе здания. Пожар на площади 10 квадратных метров удалось оперативно потушить.
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