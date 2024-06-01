01 июня 2024

Екатеринбуржцев ждет теплое начало июня

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя температура в Екатеринбурге будет на уровне климатической нормы (+16,9)
Средняя температура в Екатеринбурге будет на уровне климатической нормы (+16,9) Фото:

За последние восемь лет в Екатеринбурге теплый июнь был только один раз, в 2021 году. Ожидается, что в июне 2024 года средняя температура воздуха будет на уровне климатической нормы (+16,9 градуса), а пик тепла придется на начало месяца, сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Первая декада июня в городе ожидается со средней температурой выше нормы. Теплый воздух поступил на Средний Урал в системе антициклона, сместившегося с европейской части страны», — сообщил Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Пик потепления ожидается 3–4 июня, однако после в регион придут дожди.

Во второй декаде месяца ожидается температура, приближенная к климатической норме. Территория Свердловской области будет открыта для движения циклонов, смещающихся с севера страны, поэтому в регионе осадки продолжатся. К середине месяца Екатеринбург может получить до 40 мм осадков без учета ливней, подчеркнул синоптик.

В третьей декаде месяца ожидается похолодание из-за установления антициклона над европейской территорией России — в Свердловской области будут преобладать северные воздушные потоки. Осадков станет меньше, однако температура воздуха опустится ниже нормы.

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За последние восемь лет в Екатеринбурге теплый июнь был только один раз, в 2021 году. Ожидается, что в июне 2024 года средняя температура воздуха будет на уровне климатической нормы (+16,9 градуса), а пик тепла придется на начало месяца, сообщил синоптик Алексей Пулин. «Первая декада июня в городе ожидается со средней температурой выше нормы. Теплый воздух поступил на Средний Урал в системе антициклона, сместившегося с европейской части страны», — сообщил Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Пик потепления ожидается 3–4 июня, однако после в регион придут дожди. Во второй декаде месяца ожидается температура, приближенная к климатической норме. Территория Свердловской области будет открыта для движения циклонов, смещающихся с севера страны, поэтому в регионе осадки продолжатся. К середине месяца Екатеринбург может получить до 40 мм осадков без учета ливней, подчеркнул синоптик. В третьей декаде месяца ожидается похолодание из-за установления антициклона над европейской территорией России — в Свердловской области будут преобладать северные воздушные потоки. Осадков станет меньше, однако температура воздуха опустится ниже нормы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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