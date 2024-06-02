Житель ХМАО оказался в колонии, легализовав почти сотню незаконных мигрантов

Нижневартовский городской суд приговорил местного жителя к сроку заключения в полтора года за организацию незаконного пребывания почти сотни мигрантов на территории России. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ХМАО.
«В суде установлено, что с апреля по май 2022 года подсудимый на территории г. Нижневартовска в нарушение требований федерального законодательства организовал незаконное пребывание 32 иностранных граждан», — говорится в материале ведомства. Мужчина искал мигрантов, которым нужно продлить срок пребывания в стране и подготавливал для них документы на фиктивное трудоустройство за вознаграждение.
Кроме того, он осуществил фиктивную регистрацию более 60 иностранцев по своему адресу, не предоставив им жилье. Мужчина признан виновным сразу по двум статьям УК РФ. Суд назначил вартовчанину наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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