04 сентября 2025

В ХМАО поставили памятник носу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
В Лянторе установили памятник Носу из произведения Гоголя
В Лянторе установили памятник Носу из произведения Гоголя Фото:

В книжном парке школы Лянтора (Сургутский район) установили памятник, посвященные творчеству Николая Гоголя — скульптуру знаменитого Носа из «Петербургских повестей». Информация об этом опубликована на странице «Глава в районе» в социальной сети «ВКонтакте».

«Автором работ выступила учительница начальных классов Ксения Федоренко. Ранее она создала на пришкольной территории композицию с бюстом Михаила Ломоносова», — уточняется в сообщении.

Знаменитый нос коллежского асессора Ковалева – герой «Петербургских повестей»
Знаменитый нос коллежского асессора Ковалева – герой «Петербургских повестей»
Фото:

