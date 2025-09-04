В Лянторе установили памятник Носу из произведения Гоголя
В книжном парке школы Лянтора (Сургутский район) установили памятник, посвященные творчеству Николая Гоголя — скульптуру знаменитого Носа из «Петербургских повестей». Информация об этом опубликована на странице «Глава в районе» в социальной сети «ВКонтакте».
«Автором работ выступила учительница начальных классов Ксения Федоренко. Ранее она создала на пришкольной территории композицию с бюстом Михаила Ломоносова», — уточняется в сообщении.
Знаменитый нос коллежского асессора Ковалева – герой «Петербургских повестей»
