04 сентября 2025

В ХМАО полиция ищет дачника, который развешивает трупы крыс у себя на участке

Участковый не может попасть к нарушителю спокойствия из-за соблюдения закона о частной собственности
Участковый не может попасть к нарушителю спокойствия из-за соблюдения закона о частной собственности

Полиция Нижневартовска (ХМАО) проводит проверку после жалоб на дачника, который развешивает под крышей своего дома трупы крыс. Соседи утверждают, что грызуны висят там как «гирлянда» и пугают детей. Однако попасть на участок правоохранители не могут из-за закона о частной собственности, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Югре.

«По факту появления крыс под крышей дома в дачном кооперативе „Солнышко“ поступало сообщение от граждан. Ведется проверка», — подтвердили в ведомстве.

Участковый не может зайти на закрытую территорию без согласия владельца, а сам хозяин дачи отказывается идти на контакт. При этом оснований для возбуждения уголовного дела о жестоком обращении с животными пока не нашли.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) в СОНТ ИД Солнышко по улице Рябиновая, д. 19, мужчина подвешивает под крышей своего дома мертвых крыс. Жители дачного кооператива возмущены этим фактом и придали ему огласку, прикрепив видео-доказательства странного поступка соседа. По словам местных жителей, крыс видно с улицы, ими «любуется» и детвора. Кроме того, разлагающиеся трупы крыс источают неприятный запах. 

