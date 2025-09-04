04 сентября 2025

Полиция накажет сургутянина, чей сын катался на питбайке по школьному крыльцу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО отец дал сыну питбайк и теперь заплатит за это штраф
В ХМАО отец дал сыну питбайк и теперь заплатит за это штраф Фото:

В Сургуте (ХМАО) полиция установила личность подростка, который разъезжал на питбайке по двору школы 44. Им оказался 16-летний парень, за нарушение к ответственности его не привлекут. Наказание понесет отец, сообщили URA.RU в УМВД по ХМАО.

«Наказание вместо 16-летнего школьника, который катался по двору на питбайке, понесет его отец. Он заплатит штраф за передачу транспортного средства сыну, который не имеет прав на его управление», — сообщили агентству в пресс-службе регионального УМВД.

Статья кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей. Правоохранители уточнили, что питбайк считается спортивным инвентарем. Кататься на нем можно только на специальных территориях. Без водительских прав использовать двухколесный транспорт на дорогах и других общественных местах запрещено.

Видео: К-Информ

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) полиция установила личность подростка, который разъезжал на питбайке по двору школы 44. Им оказался 16-летний парень, за нарушение к ответственности его не привлекут. Наказание понесет отец, сообщили URA.RU в УМВД по ХМАО. «Наказание вместо 16-летнего школьника, который катался по двору на питбайке, понесет его отец. Он заплатит штраф за передачу транспортного средства сыну, который не имеет прав на его управление», — сообщили агентству в пресс-службе регионального УМВД. Статья кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей. Правоохранители уточнили, что питбайк считается спортивным инвентарем. Кататься на нем можно только на специальных территориях. Без водительских прав использовать двухколесный транспорт на дорогах и других общественных местах запрещено. Видео: К-Информ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...