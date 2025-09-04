В Сургуте (ХМАО) полиция установила личность подростка, который разъезжал на питбайке по двору школы 44. Им оказался 16-летний парень, за нарушение к ответственности его не привлекут. Наказание понесет отец, сообщили URA.RU в УМВД по ХМАО.
«Наказание вместо 16-летнего школьника, который катался по двору на питбайке, понесет его отец. Он заплатит штраф за передачу транспортного средства сыну, который не имеет прав на его управление», — сообщили агентству в пресс-службе регионального УМВД.
Статья кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей. Правоохранители уточнили, что питбайк считается спортивным инвентарем. Кататься на нем можно только на специальных территориях. Без водительских прав использовать двухколесный транспорт на дорогах и других общественных местах запрещено.
Видео: К-Информ
