В ХМАО пришло бабье лето

В начале осени в ХМАО пришла теплая солнечная погода. По прогнозам синоптиков Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, в ближайшие дни температура днем будет достигать +17...+22°C.
«6 сентября температура днем +17,+22 °С. 7 сентября местами кратковременный дождь. Температура +17,+22 °С», — следует из прогноза.
По данным Gismeteo, в Ханты-Мансийске и Сургуте до конца недели сохранится ясная погода с температурой до +20°C. В Нижневартовске в воскресенье возможен небольшой дождь, температура на уровне +17...+21 градус днем. В Нефтеюганске столбики термометров также покажут +21°C.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО первый снег пойдет в конце октября. Но небольшие осадки могут накрыть регион и в сентябре.
