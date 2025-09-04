04 сентября 2025

В ХМАО пришло бабье лето

В ХМАО пришло бабье лето
В ХМАО пришло бабье лето

В начале осени в ХМАО пришла теплая солнечная погода. По прогнозам синоптиков Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, в ближайшие дни температура днем будет достигать +17...+22°C.

«6 сентября температура днем +17,+22 °С. 7 сентября местами кратковременный дождь. Температура +17,+22 °С», — следует из прогноза.

По данным Gismeteo, в Ханты-Мансийске и Сургуте до конца недели сохранится ясная погода с температурой до +20°C. В Нижневартовске в воскресенье возможен небольшой дождь, температура на уровне +17...+21 градус днем. В Нефтеюганске столбики термометров также покажут +21°C.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО первый снег пойдет в конце октября. Но небольшие осадки могут накрыть регион и в сентябре.

