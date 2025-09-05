«Сургутнефтегаз» пригласил Пелагею на корпоратив на день нефтяника

В День нефтяника в ХМАО приедет Пелагея
В День нефтяника в ХМАО приедет Пелагея Фото:

Компания «Сургутнефтегаз» пригласила на корпоратив в честь празднования дня нефтяной и газовой промышленности певицу Пелагею. Об этом URA.RU сообщил источник в сургутском истеблишменте.

«Пелагея даст для топ-менеджмента „Сургутнефтегаза“ несколько концертов. За один раз всех топов и приглашенных гостей уместить в зале дворца искусств „Нефтяник“ не получится», — рассказал инсайдер. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» подтвердили URA.RU приглашение певицы. «В профессиональный праздник в компании предусмотрены торжественные мероприятия. Они включают в себя награждение лучших сотрудников, а также выступление певицы Пелагеи», — прокомментировали в нефтяной корпорации.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пыть-Яхе отметят День города и День нефтяника 6 августа. Ведущими концерта станут Алла Довлатова и Михаил Морозов. На сцену выйдут ансамбль «Сибирь Брасс» из Ханты-Мансийска и кавер-группа Bourbon из Нижневартовска. В 21:00 для жителей выступит основательница поп-группы Reflex Ирина Нельсон.

