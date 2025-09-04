04 сентября 2025

В ХМАО ОМОН проводит облавы на рыбаков-браконьеров

Омоновцы ловят браконьеров на реках ХМАО
В Югре проходят рейды силовиков, которые выявляют браконьеров-рыбаков. Омоновцы и рыбинспекторы следят за выловом сиговых рыб и наказывают нарушителей. Первые результаты борьбы с браконьерами уже есть, сообщили URA.RU в Росгвардии по ХМАО.

«В ХМАО ОМОН и управление Росрыболовства следят за выловом сиговых видов рыб на реках Обь и ее протоках. Уже пресечено 12 административных правонарушений», — рассказали агентству в ведомстве. Также собраны материалы для возбуждения уголовного дела в отношении браконьеров, изъяты орудия рыболовства, незаконно выловленная нельма, арестована лодка.

Силовики и контролирующее ведомство уже побывали в командировках по рекам Обь, Малая, Большая Обь, Северная Сосьва Ханты-Мансийского, Октябрьского, Березовского и Белоярского районов. Проверено более 50 судов маломерного флота. Операция «Осенний нерест» продлится до ноября.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО растет число уголовных дел, возбужденных в отношении местных рыбаков. С января — 79 уголовных дел за нарушения правил рыболовства. При том, что за весь 2024 год попалось 106 браконьеров.

