У жителей ХМАО стали популярны новые направления для покупки жилья в России

Югорчане стали переезжать в Калининград
Жители Югры стали чаще покупать недвижимость в Калининграде. Югорчане переезжают туда с выходом на пенсию или инвестируют в местное жилье, рассказал URA.RU эксперт филиала «Этажей» в Нижневартовске Александр Лещев.

«Калининград добавляется в список, сейчас сразу несколько сделок ведем по нему», — отметил в разговоре с агентством Лещев. По словам риелтора, зачастую югорчане переезжают туда с выходом на пенсию, вслед за детьми. Отдельные клиенты при этом инвестируют в местную недвижимость в пригороде областного центра.

Интерес к переезду из Югры у жителей остается стабильным в течение года и не привязан к сезону. Кроме Калининграда, югорчане также выбирают мегаполисы и курортные локации. «В этом месяце у нас сделки по Крыму, Санкт-Петербургу, Тюмени, Новосибирску», — уточняет риелтор.

Ранее URA.RU рассказывало, что Минстрой России поднял среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в Югре. Показатель превысил 114,5 тысяч рублей.

