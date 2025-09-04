У жителей ХМАО стали популярны новые направления для покупки жилья в России

Жители Югры стали чаще покупать недвижимость в Калининграде. Югорчане переезжают туда с выходом на пенсию или инвестируют в местное жилье, рассказал URA.RU эксперт филиала «Этажей» в Нижневартовске Александр Лещев.
«Калининград добавляется в список, сейчас сразу несколько сделок ведем по нему», — отметил в разговоре с агентством Лещев. По словам риелтора, зачастую югорчане переезжают туда с выходом на пенсию, вслед за детьми. Отдельные клиенты при этом инвестируют в местную недвижимость в пригороде областного центра.
Интерес к переезду из Югры у жителей остается стабильным в течение года и не привязан к сезону. Кроме Калининграда, югорчане также выбирают мегаполисы и курортные локации. «В этом месяце у нас сделки по Крыму, Санкт-Петербургу, Тюмени, Новосибирску», — уточняет риелтор.
Ранее URA.RU рассказывало, что Минстрой России поднял среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в Югре. Показатель превысил 114,5 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!