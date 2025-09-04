В Нижневартовске отремонтируют парковку аэропорта

В Нижневартовске начали ремонт парковки перед аэропортом
В Нижневартовске началась подготовка к масштабному ремонту привокзальной площади местного аэропорта. Работы пройдут без закрытия парковки для автомобилей. Информация об этом опубликована на портале «Госзакупки».
«Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия привокзальной площади. Стоимость составляет 1 506 400», — следует из информации на портале. Работы займут около двух месяцев и должны завершиться до конца осени.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!