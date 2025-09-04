04 сентября 2025

В Нижневартовске отремонтируют парковку аэропорта

В Нижневартовске начали ремонт парковки перед аэропортом
В Нижневартовске начали ремонт парковки перед аэропортом

В Нижневартовске началась подготовка к масштабному ремонту привокзальной площади местного аэропорта. Работы пройдут без закрытия парковки для автомобилей. Информация об этом опубликована на портале «Госзакупки».

«Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия привокзальной площади. Стоимость составляет 1 506 400», — следует из информации на портале. Работы займут около двух месяцев и должны завершиться до конца осени.

