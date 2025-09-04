За кражу металлолома работнику предприятия в ХМАО грозит два года тюрьмы

Сотрудники полиции Нефтеюганска (ХМАО) задержали работника местного предприятия, который в течение месяца похищал цветной металл с территории промышленной базы. Злоумышленник успел вывезти и сдать в пункт приема металлолома почти 260 килограммов меди, теперь ему грозит два года лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.
«В дежурную часть ОМВД России по Нефтеюганску поступило заявление о хищении почти 260 килограммов меди, в том числе кабеля, с территории одной из промышленных баз города», — сообщается на официальном сайте ведомства. Полицейские задержали 47-летнего жителя Нефтеюганска, ущерб организации составил более 100 тысяч рублей.
По факту кражи отделом дознания возбуждено шесть уголовных дел по части 1 статьи 158 УК РФ. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
