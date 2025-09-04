04 сентября 2025

В ХМАО экс-сотрудник Фонда капремонта пойдет под суд за взятку от бизнесмена

Бывший сотрудник Югорского фонда капитального ремонта пойдет под суд за взятку от бизнесмена за беспрепятственную приемку работ в многоквартирных домах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета региона.

«Обвиняемый, занимая должность специалиста технического заказчика Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов, получил от представителя коммерческой организации 120 тысяч рублей. В качестве взятки за способствование в принятии решений в их пользу в рамках договора подряда капитального ремонта в многоквартирных домах», — сообщили агентству в ведомстве.

Ханты-Мансийская районная прокуратура утвердила обвинительное заключение по статьям 290 УК РФ (взятка) и 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Дело направлено в суд для рассмотрения.

