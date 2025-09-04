04 сентября 2025

Врач из ХМАО спас жизнь пациенту в свое первое дежурство

Врач из ХМАО спас пациента от смерти в свое первое дежурство
Врач из ХМАО спас пациента от смерти в свое первое дежурство Фото:

Молодой кардиолог Окружного кардиодиспансера Александр Тыщенко во время своего первого самостоятельного дежурства диагностировал редкое и смертельно опасное состояние — расслоение аорты, что позволило экстренно прооперировать пациента и спасти ему жизнь. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Роман Паськов в своем личном telegram-канале.

«Экстренная КТ подтвердила его предположение. Началась ночь борьбы за жизнь: команда кардиохирургов выполнила сложнейшую операцию — протезирование восходящего отдела аорты и дуги. Сегодня пациент идёт на поправку», — написал Паськов.

Тыщенко — выпускник ординатуры кафедры кардиологии Медицинского института СурГУ. Как отметил глава окружного депздрава, только в 2025 году 36 выпускников вузов приступили к ординатуре по востребованным специальностям в югорских медучреждениях.

Что случилось в ХМАО?

