04 сентября 2025

В ХМАО подростки угрожали продавцу ножом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Нефтеюганске подростки угрожали ножом продавцу в супермаркете
В Нефтеюганске подростки угрожали ножом продавцу в супермаркете Фото:

В Нефтеюганске подростки угрожали ножом продавцу в супермаркете в пятом микрорайоне, сообщает telegram-канал «Это Юганск, детка!». Полиция установила малолетних нарушителей, решается вопрос о постановлении их на учет.

«Детям по 12-11 лет, высокому парню в чёрной рубашке 14 лет. Пришли сегодня в магазин в 5-ом микрорайоне, 8А. Пытались разбить товары и окна камнями, ножом пытались пырнуть сотрудника магазина, провоцировали сотрудников и клиентов магазина, по камерам видеонаблюдения видно как пытались украсть и сигареты», — сообщается в telegram-канале «Это Юганск, детка».

В пресс-службе УМВД ХМАО URA.RU сообщили, что все подростки установлены. Двое из них уже состоят на профилактическом учете, еще одному также грозит постановка на учет, а их родителям — административная ответственность. Полиция проводит проверку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нефтеюганске подростки угрожали ножом продавцу в супермаркете в пятом микрорайоне, сообщает telegram-канал «Это Юганск, детка!». Полиция установила малолетних нарушителей, решается вопрос о постановлении их на учет. «Детям по 12-11 лет, высокому парню в чёрной рубашке 14 лет. Пришли сегодня в магазин в 5-ом микрорайоне, 8А. Пытались разбить товары и окна камнями, ножом пытались пырнуть сотрудника магазина, провоцировали сотрудников и клиентов магазина, по камерам видеонаблюдения видно как пытались украсть и сигареты», — сообщается в telegram-канале «Это Юганск, детка». В пресс-службе УМВД ХМАО URA.RU сообщили, что все подростки установлены. Двое из них уже состоят на профилактическом учете, еще одному также грозит постановка на учет, а их родителям — административная ответственность. Полиция проводит проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...