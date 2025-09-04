В ХМАО подростки угрожали продавцу ножом

В Нефтеюганске подростки угрожали ножом продавцу в супермаркете в пятом микрорайоне, сообщает telegram-канал «Это Юганск, детка!». Полиция установила малолетних нарушителей, решается вопрос о постановлении их на учет.
«Детям по 12-11 лет, высокому парню в чёрной рубашке 14 лет. Пришли сегодня в магазин в 5-ом микрорайоне, 8А. Пытались разбить товары и окна камнями, ножом пытались пырнуть сотрудника магазина, провоцировали сотрудников и клиентов магазина, по камерам видеонаблюдения видно как пытались украсть и сигареты», — сообщается в telegram-канале «Это Юганск, детка».
В пресс-службе УМВД ХМАО URA.RU сообщили, что все подростки установлены. Двое из них уже состоят на профилактическом учете, еще одному также грозит постановка на учет, а их родителям — административная ответственность. Полиция проводит проверку.
