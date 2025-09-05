Житель ХМАО, убивший подругу, не дожил до приговора суда

Подсудимый скончался из-за болезни сердца
Подсудимый скончался из-за болезни сердца

В Сургуте мужчин до смерти избил подругу после ссоры, после чего она впала в кому и умерла. В отношении него было возбуждено уголовное дело, однако до приговора подсудимый не дожил, сообщается в базе данных суда.

«Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть). На основании в связи с его смертью», – сообщается в картотеке.

Весной 2024 года после словесной перепалки мужчина зашел в спальню к своей сожительнице и избил ее. Женщина получила тяжелые травмы головы, впала в кому и вскоре скончалась. Сам подсудимый до вынесения приговора не дожил — он умер от болезни сердца.

