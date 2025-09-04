04 сентября 2025

В «Сургутнефтегазе» нашли замену топ-менеджеру, ставшему первым замом Богданова

В нефтегазодобывающем управлении «Сургутнефтегаза» сменился руководитель
Глава «Сургутнефтегаза» назначил нового начальника подразделения в ХМАО
Глава «Сургутнефтегаза» назначил нового начальника подразделения в ХМАО
Кадровые перестановки в «Сургутнефтегазе»

В НГДУ «Федоровскнефть» — подразделении «Сургутнефтегаза» в ХМАО — сменился руководитель. Этот пост занял Александр Казаков, сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия. До назначения он работал главным инженером управления.

«С 1 сентября 2025 года на должность начальника НГДУ „Федоровскнефть“ назначен Александр Андреевич Казаков. До этого он занимал должность главного инженера нефтегазодобывающего управления», — уточнили в компании.

Александр Казаков сменил на этом посту Вадима Дейса. Дейс пошел на повышение — он назначен первым заместителем генерального директора «Сургутнефтегаза».

Управление «Федороскнефть» добывает полезные ископаемые на Федоровском и Дунаевском нефтяных месторождениях. Они расположены на территории Югры.

Ранее URA.RU писало, что первый заместитель генерального директора «Сургутнефтегаза» Анатолий Нуряев ушел на пенсию. Он проработал в компании почти всю жизнь.

