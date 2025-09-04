04 сентября 2025

Вице-мэр из ХМАО, у которого сын угодил в скандал с наркотиками, уходит в отставку

Замглавы Октябрьского района Воробьев покидает свой пост
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вице-мэр Октябрьского района Воробьев уходит с поста
Вице-мэр Октябрьского района Воробьев уходит с поста Фото:

Замглавы Октябрьского района Владимир Воробьев покидает свой пост 12 октября. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации муниципалитета.

«Воробьев 12 октября покидает пост зама. Его убирают по достижению возраста нахождения на муниципальной службе. В прошлом году ему исполнилось 65 лет, сам он уходить не хотел, поэтому ранее договор продлили на год, но больше не хотят. Ему уже вручили уведомление», — рассказал источник.

Получить комментарий самого Воробьева оперативно не удалось. Он не ответил на звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU писало, что сын Воробьева — Ян Воробьев, занимал должность заведующего отделом физической культуры и спорта в той же администрации. После скандала с наркотиками и драки с главой поселка Октябрьское Владиславом Сенченковым его уволили из мэрии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Замглавы Октябрьского района Владимир Воробьев покидает свой пост 12 октября. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации муниципалитета. «Воробьев 12 октября покидает пост зама. Его убирают по достижению возраста нахождения на муниципальной службе. В прошлом году ему исполнилось 65 лет, сам он уходить не хотел, поэтому ранее договор продлили на год, но больше не хотят. Ему уже вручили уведомление», — рассказал источник. Получить комментарий самого Воробьева оперативно не удалось. Он не ответил на звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU писало, что сын Воробьева — Ян Воробьев, занимал должность заведующего отделом физической культуры и спорта в той же администрации. После скандала с наркотиками и драки с главой поселка Октябрьское Владиславом Сенченковым его уволили из мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...