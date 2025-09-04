Вице-мэр из ХМАО, у которого сын угодил в скандал с наркотиками, уходит в отставку

Замглавы Октябрьского района Владимир Воробьев покидает свой пост 12 октября. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации муниципалитета.
«Воробьев 12 октября покидает пост зама. Его убирают по достижению возраста нахождения на муниципальной службе. В прошлом году ему исполнилось 65 лет, сам он уходить не хотел, поэтому ранее договор продлили на год, но больше не хотят. Ему уже вручили уведомление», — рассказал источник.
Получить комментарий самого Воробьева оперативно не удалось. Он не ответил на звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU писало, что сын Воробьева — Ян Воробьев, занимал должность заведующего отделом физической культуры и спорта в той же администрации. После скандала с наркотиками и драки с главой поселка Октябрьское Владиславом Сенченковым его уволили из мэрии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!