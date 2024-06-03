Дом был построен в 1930 году Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, жители первого капитального многоквартирного дома 1930 года постройки пожаловались на ветхий фасад и балконы, что может привести к их обрушению. В пресс-службе администрации Магнитогорска URA.RU сообщили сроки предстоящего ремонта строения, признанного объектом культурного наследия региона.

«Дом в очень плачевном состоянии. Страшно детей отпускать гулять, выходишь из подъезда и смотришь наверх, чтобы ничего на голову не упало и не придавило», — рассказала жительница дома Алена Д.

Жители дома рассказали, что уже несколько лет добиваются ремонта фасада и балконных плит. По их данным, управляющая компания установила табличку о возможном обрушении балконов и болше ничего не сделала. Соседи пожаловались, что окна в подъезде давно выбиты и уже наполовину заложены кирпичами, а дверь в подъезде зимой не закрывается.

Как уточнили URA.RU в пресс-службе администрации Магнитогорска, этот дом является объектом культурного наследия регионального значения. По данным городского управления транспорта и коммунального хозяйства, в период с 2018 по 2023 годы в доме уже проведены капремонты систем холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ремонт крыши и подвала. А 7 октября 2020 года в рамках ликвидации ЧС в доме была отремонтирована крыша и электрика.

«Региональной программой капитального ремонта (в редакции постановления правительства Челябинской области от 22.03.2024 No195-П) предусмотрен плановый период проведения капремонта общего имущества многоквартирного дома. В том числе в 2024—2026 годах будет проведен ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада и фундамента», — пояснили URA.RU в пресс-службе городского управления.

Дом был построен в 1930 году и стал первым капитальным многоквартирным домом Магнитогорска Текслер, помоги, vk.com Фото:

Жители давно просят отремонтировать фасад и балконные плиты Текслер, помоги, vk.com Фото: