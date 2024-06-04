В Челябинске выключат три светофора на двух проспектах

В Челябинске 5 июня отключат три светофора на оживленных городских перекрестках. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«С 8:00 до 18:00 часов 5 июня будут отключены светофоры на перекрестках: Комсомольский проспект — улица Чайковского и Комсомольский проспект — улица Чайковского (малая). С 9:00 до 10:00 часов не будет работать светофор на пересечении Свердловского проспекта с улицей Автодорожной», — уточнили в пресс-службе.
Причину отключения в мэрии не сообщили. 4 июня с 16:00 до 18:00 часов отключены светофоры на перекрестках проспект Победы — улица Чайковского и проспект Победы — улица Тепличная. Также будет отключен светофор на пересечении проспекта Победы и улицы Косарева.
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