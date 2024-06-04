В Челябинске выключат три светофора на двух проспектах

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Светофоры отключат на оживленных перекрестках
Светофоры отключат на оживленных перекрестках Фото:

В Челябинске 5 июня отключат три светофора на оживленных городских перекрестках. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 8:00 до 18:00 часов 5 июня будут отключены светофоры на перекрестках: Комсомольский проспект — улица Чайковского и Комсомольский проспект — улица Чайковского (малая). С 9:00 до 10:00 часов не будет работать светофор на пересечении Свердловского проспекта с улицей Автодорожной», — уточнили в пресс-службе.

Причину отключения в мэрии не сообщили. 4 июня с 16:00 до 18:00 часов отключены светофоры на перекрестках проспект Победы — улица Чайковского и проспект Победы — улица Тепличная. Также будет отключен светофор на пересечении проспекта Победы и улицы Косарева.

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В Челябинске 5 июня отключат три светофора на оживленных городских перекрестках. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «С 8:00 до 18:00 часов 5 июня будут отключены светофоры на перекрестках: Комсомольский проспект — улица Чайковского и Комсомольский проспект — улица Чайковского (малая). С 9:00 до 10:00 часов не будет работать светофор на пересечении Свердловского проспекта с улицей Автодорожной», — уточнили в пресс-службе. Причину отключения в мэрии не сообщили. 4 июня с 16:00 до 18:00 часов отключены светофоры на перекрестках проспект Победы — улица Чайковского и проспект Победы — улица Тепличная. Также будет отключен светофор на пересечении проспекта Победы и улицы Косарева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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