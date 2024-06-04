Канада ввела санкции против украинских экс-чиновников

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Николай Азаров попал под санкции Канады
Николай Азаров попал под санкции Канады Фото:

Канада ввела санкции против бывшего украинского премьера Николая Азарова. Также в список попали и другие украинские чиновники. Их подозревают в связи с Россией. Об этом сообщается на сайте канадского МИД.

Из списка, размещенного на сайте ведомства, следует, что санкции введены в отношении Азарова и его сына. Также в список попал бывший генеральный прокурор страны Виктор Пшонка, вместе с сыном.

Кроме того, под санкции попали бывший вице-премьер Раиса Богатрыева, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, бывший председатель СБУ Александр Якименко. Они обозначены в отдельной вкладке на сайте, куда вносятся украинские представители.

Николай Азаров уже прокомментировал свое включение в санкционные списки, назвав решение незаконным и необоснованным. Всего в список вошли десять граждан Украины. 

Ранее Азаров высказывался против деятельности Владимира Зеленского на посту президента. Он заявил, что Зеленский стал могильщиком для государственности своей страны. 

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Канада ввела санкции против бывшего украинского премьера Николая Азарова. Также в список попали и другие украинские чиновники. Их подозревают в связи с Россией. Об этом сообщается на сайте канадского МИД. Из списка, размещенного на сайте ведомства, следует, что санкции введены в отношении Азарова и его сына. Также в список попал бывший генеральный прокурор страны Виктор Пшонка, вместе с сыном. Кроме того, под санкции попали бывший вице-премьер Раиса Богатрыева, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, бывший председатель СБУ Александр Якименко. Они обозначены в отдельной вкладке на сайте, куда вносятся украинские представители. Николай Азаров уже прокомментировал свое включение в санкционные списки, назвав решение незаконным и необоснованным. Всего в список вошли десять граждан Украины.  Ранее Азаров высказывался против деятельности Владимира Зеленского на посту президента. Он заявил, что Зеленский стал могильщиком для государственности своей страны. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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