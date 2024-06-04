Канада ввела санкции против украинских экс-чиновников

Канада ввела санкции против бывшего украинского премьера Николая Азарова. Также в список попали и другие украинские чиновники. Их подозревают в связи с Россией. Об этом сообщается на сайте канадского МИД.
Из списка, размещенного на сайте ведомства, следует, что санкции введены в отношении Азарова и его сына. Также в список попал бывший генеральный прокурор страны Виктор Пшонка, вместе с сыном.
Кроме того, под санкции попали бывший вице-премьер Раиса Богатрыева, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, бывший председатель СБУ Александр Якименко. Они обозначены в отдельной вкладке на сайте, куда вносятся украинские представители.
Николай Азаров уже прокомментировал свое включение в санкционные списки, назвав решение незаконным и необоснованным. Всего в список вошли десять граждан Украины.
Ранее Азаров высказывался против деятельности Владимира Зеленского на посту президента. Он заявил, что Зеленский стал могильщиком для государственности своей страны.
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