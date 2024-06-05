Пассажир «Уральских авиалиний» «заминировал» рейс из-за отказа в посадке

Пьяный пассажир «Уральских авиалиний» обиделся, что его не пустили на рейс и сообщил о ложном минировании самолета из Екатеринбурга в Хабаровск. Вскоре мужчину задержали сотрудники полиции. Информация об этом появилась в Telegram.
«В районе полуночи самолет выполнил взлет и взял курс на Хабаровский край. Мужчина, снятый с рейса, затаил обиду, взял телефон и позвонил в Кольцово со словами, что рейс до Хабаровска заминирован. Но он не учел оперативность полицейских, которые быстро его нашли и задержали», — пишет telegram-канал «Авиаторщина». Перед этим мужчину не пустили в самолет Airbus А319 из-за алкогольного опьянения.
О предупреждении обидчивого пассажира сообщили командиру судна, когда он выполнял рейс. После этого самолет последовал в аэропорт назначения, где специалисты провели осмотр, не обнаружив запрещенных веществ.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
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