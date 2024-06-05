Пассажир «Уральских авиалиний» «заминировал» рейс из-за отказа в посадке

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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, авиакомпания уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
На судне не нашли запрещенных веществ Фото:

Пьяный пассажир «Уральских авиалиний» обиделся, что его не пустили на рейс и сообщил о ложном минировании самолета из Екатеринбурга в Хабаровск. Вскоре мужчину задержали сотрудники полиции. Информация об этом появилась в Telegram.

«В районе полуночи самолет выполнил взлет и взял курс на Хабаровский край. Мужчина, снятый с рейса, затаил обиду, взял телефон и позвонил в Кольцово со словами, что рейс до Хабаровска заминирован. Но он не учел оперативность полицейских, которые быстро его нашли и задержали», — пишет telegram-канал «Авиаторщина». Перед этим мужчину не пустили в самолет Airbus А319 из-за алкогольного опьянения.

О предупреждении обидчивого пассажира сообщили командиру судна, когда он выполнял рейс. После этого самолет последовал в аэропорт назначения, где специалисты провели осмотр, не обнаружив запрещенных веществ.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.

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Пьяный пассажир «Уральских авиалиний» обиделся, что его не пустили на рейс и сообщил о ложном минировании самолета из Екатеринбурга в Хабаровск. Вскоре мужчину задержали сотрудники полиции. Информация об этом появилась в Telegram. «В районе полуночи самолет выполнил взлет и взял курс на Хабаровский край. Мужчина, снятый с рейса, затаил обиду, взял телефон и позвонил в Кольцово со словами, что рейс до Хабаровска заминирован. Но он не учел оперативность полицейских, которые быстро его нашли и задержали», — пишет telegram-канал «Авиаторщина». Перед этим мужчину не пустили в самолет Airbus А319 из-за алкогольного опьянения. О предупреждении обидчивого пассажира сообщили командиру судна, когда он выполнял рейс. После этого самолет последовал в аэропорт назначения, где специалисты провели осмотр, не обнаружив запрещенных веществ. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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