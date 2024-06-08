Свердловчанка уехала на спецоперацию вслед за сыном

Людмила Дундер из Ревды (Свердловская область) уехала в зону спецоперации вслед за 23-летним сыном, отправившимся на службу в 2022 году. Женщина рассказала, что не смогла сидеть в стороне, пока ее ребенок находится на фронте, поэтому начала постоянно возить гуманитарную помощь от волонтерских организаций.
«„Гуманитарку“ я получаю от волонтерских организаций в Ревде, Екатеринбурге, Сысерти. Развожу ее по разным подразделениям. А заодно перегоняю и технику. Простые люди собирают деньги на машины по просьбе военных, ну а я — курьер», — рассказала Людмила Дундер «КП-Екатеринбург».
Сын отговаривал маму от поездки, однако она решилась поехать. По ее словам, иногда навигатор вел ее машину по трассам, где еще велись бои, поэтому ехать приходилось под обстрелами. Она отметила, что, несмотря на запреты, ей удалось побывать в горячих точках, доставлять воду и сухпайки бойцам на передовой.
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