В Херсонской области объявлен траур

08 июня 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

В Херсонской области объявлен траур по погибшим в результате террористической атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Накануне вечером в селе Садовом ракеты с территории Украины попали в здание магазина. «Объявляю 9 и 10 июня днями траура по погибшим», — написал Сальдов в своем telegram-канале. В Херсонской области в эти дни отменяются все массовые и развлекательные мероприятия, будут приспущены флаги. «Скорбим по мирным гражданам, подло убитым украинскими террористами», — отметил Сальдо. Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и высказал уверенность, что «виновные в этом злодеянии будут уничтожены».