08 июня 2024

В Херсонской области объявлен траур

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Прощание с Анной Кашиной в храме Рожетсва Христова. Екатеринбург , розы, траур, скорбь, прощание, цветы, память
В Херсонской области скорбят по погибшим мирным жителям Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Херсонской области объявлен траур по погибшим в результате террористической атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Накануне вечером в селе Садовом ракеты с территории Украины попали в здание магазина. «Объявляю 9 и 10 июня днями траура по погибшим», — написал Сальдов в своем telegram-канале.

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В Херсонской области в эти дни отменяются все массовые и развлекательные мероприятия, будут приспущены флаги. «Скорбим по мирным гражданам, подло убитым украинскими террористами», — отметил Сальдо. Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и высказал уверенность, что «виновные в этом злодеянии будут уничтожены».

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В Херсонской области объявлен траур по погибшим в результате террористической атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Накануне вечером в селе Садовом ракеты с территории Украины попали в здание магазина. «Объявляю 9 и 10 июня днями траура по погибшим», — написал Сальдов в своем telegram-канале. В Херсонской области в эти дни отменяются все массовые и развлекательные мероприятия, будут приспущены флаги. «Скорбим по мирным гражданам, подло убитым украинскими террористами», — отметил Сальдо. Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и высказал уверенность, что «виновные в этом злодеянии будут уничтожены».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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