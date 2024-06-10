В Челябинской области после недели поисков нашли живым пропавшего подростка

В Красноармейском районе (Челябинская область) после почти недели розысков нашли пропавшего подростка. Об этом 10 июня сообщили в пресс-центре областной поисково-спасательной службы.
«В Красноармейском районе, в ночь с 3 на 4 июня объединённая группировка в составе сотрудников полиции, спасателей областной ПСС, сотрудников МЧС и пожарных частей, вели поиск пропавшего 13-летнего подростка. Подросток перестал выходить на связь с родными после того, как пошел в гости из поселка Мирный в поселок Вахрушево», — сообщили в пресс-центре ведомства.
Пешком и на квадроциклах в Мирном и Вахрушево были обследованы заброшенные здания, промышленные сооружения. Подросток был найден сотрудниками полиции в поселке Мирный. Жизни ребенка ничто не угрожало.
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