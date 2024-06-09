09 июня 2024

Екатеринбургским старикам подменили миллион рублей на деньги из банка приколов

© Служба новостей «URA.RU»
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Престарелые люди поверили аферисткам и отдали деньги на обмен Фото:

Екатеринбургской чете пенсионеров неизвестные мошенницы подменили 1,2 млн рублей на купюры из банка приколов. Эти деньги предназначались их сыну на операцию. Подробности истории URA.RU рассказал источник.

«Престарелые супруги 87 и 89 лет решили передать свои накопления сыну, они нужны ему были на операцию. Когда достали сумку, обнаружилось, что деньги являются билетами банка приколов. Пожилой мужчина припомнил, что в начале мая встретил на улице двух женщин, которые представились сотрудницами соцзащиты. Они заявили, что в стране идет реформа, и старые деньги нужно срочно поменять на новые. Доверчивый человек привел их в свою квартиру, где жена отдала незнакомкам все накопления», — рассказал собеседник агентства.

Общий ущерб составил 1,2 млн рублей, сейчас аферисток ищут. Ранее 21-летний екатеринбуржец втерся в доверие к 19-летней девушке и убедил перевести ему сбережения ее родителей. Добычей мошенника стали 14 млн рублей. Свердловская полиция регулярно предупреждает свердловчан быть бдительными, не передавать и не переводить свои денежные средства незнакомым лицам либо на неизвестные счета.

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Екатеринбургской чете пенсионеров неизвестные мошенницы подменили 1,2 млн рублей на купюры из банка приколов. Эти деньги предназначались их сыну на операцию. Подробности истории URA.RU рассказал источник. «Престарелые супруги 87 и 89 лет решили передать свои накопления сыну, они нужны ему были на операцию. Когда достали сумку, обнаружилось, что деньги являются билетами банка приколов. Пожилой мужчина припомнил, что в начале мая встретил на улице двух женщин, которые представились сотрудницами соцзащиты. Они заявили, что в стране идет реформа, и старые деньги нужно срочно поменять на новые. Доверчивый человек привел их в свою квартиру, где жена отдала незнакомкам все накопления», — рассказал собеседник агентства. Общий ущерб составил 1,2 млн рублей, сейчас аферисток ищут. Ранее 21-летний екатеринбуржец втерся в доверие к 19-летней девушке и убедил перевести ему сбережения ее родителей. Добычей мошенника стали 14 млн рублей. Свердловская полиция регулярно предупреждает свердловчан быть бдительными, не передавать и не переводить свои денежные средства незнакомым лицам либо на неизвестные счета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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