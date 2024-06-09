Екатеринбургским старикам подменили миллион рублей на деньги из банка приколов

10 июня 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

Престарелые люди поверили аферисткам и отдали деньги на обмен Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Екатеринбургской чете пенсионеров неизвестные мошенницы подменили 1,2 млн рублей на купюры из банка приколов. Эти деньги предназначались их сыну на операцию. Подробности истории URA.RU рассказал источник. «Престарелые супруги 87 и 89 лет решили передать свои накопления сыну, они нужны ему были на операцию. Когда достали сумку, обнаружилось, что деньги являются билетами банка приколов. Пожилой мужчина припомнил, что в начале мая встретил на улице двух женщин, которые представились сотрудницами соцзащиты. Они заявили, что в стране идет реформа, и старые деньги нужно срочно поменять на новые. Доверчивый человек привел их в свою квартиру, где жена отдала незнакомкам все накопления», — рассказал собеседник агентства. Общий ущерб составил 1,2 млн рублей, сейчас аферисток ищут. Ранее 21-летний екатеринбуржец втерся в доверие к 19-летней девушке и убедил перевести ему сбережения ее родителей. Добычей мошенника стали 14 млн рублей. Свердловская полиция регулярно предупреждает свердловчан быть бдительными, не передавать и не переводить свои денежные средства незнакомым лицам либо на неизвестные счета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургской чете пенсионеров неизвестные мошенницы подменили 1,2 млн рублей на купюры из банка приколов. Эти деньги предназначались их сыну на операцию. Подробности истории URA.RU рассказал источник. «Престарелые супруги 87 и 89 лет решили передать свои накопления сыну, они нужны ему были на операцию. Когда достали сумку, обнаружилось, что деньги являются билетами банка приколов. Пожилой мужчина припомнил, что в начале мая встретил на улице двух женщин, которые представились сотрудницами соцзащиты. Они заявили, что в стране идет реформа, и старые деньги нужно срочно поменять на новые. Доверчивый человек привел их в свою квартиру, где жена отдала незнакомкам все накопления», — рассказал собеседник агентства. Общий ущерб составил 1,2 млн рублей, сейчас аферисток ищут. Ранее 21-летний екатеринбуржец втерся в доверие к 19-летней девушке и убедил перевести ему сбережения ее родителей. Добычей мошенника стали 14 млн рублей. Свердловская полиция регулярно предупреждает свердловчан быть бдительными, не передавать и не переводить свои денежные средства незнакомым лицам либо на неизвестные счета.