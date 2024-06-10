Врио губернатора ХМАО объяснил, почему первым посетил Сургут

Кухарук первым навестил Сургут, потому что о его достижениях знает Путин

11 июня 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Рабочие поездки врио губернатора Руслана Кухарука по ХМАО начались с Сургута Фото: Владимир Андреев © URA.RU Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук пояснил, почему первым городом в серии рабочих поездок по округу выбрал Сургут. На встрече с топ-менеджерами градообразующих предприятий он рассказал, что город многое делает для страны, и о его достижениях известно президенту России Владимиру Путину, передает корреспондент URA.RU. «Сургут — это не только самый большой по численности город Югры. Сегодня, конечно, это серьезная энергетическая составляющая нашего округа, нашей страны. Вклад сургутян в экономику нашей страны, конечно, известен всем, в том числе, президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину. Это было принципиально для нас — поездку распланировать так, чтобы Сургут поставить в числе первых», — заявил Кухарук на встрече. Кухарук проведет в крупнейшем муниципалитете округа три дня — с 10 по 12 июня. Он запланировал встречи с главами градообразующих предприятий, общественниками и жителями города. Кроме того, 12 июня Сургут отмечает День города. Планируется, что новый глава региона примет участие в праздничных мероприятиях. Ранее URA.RU писало, что Кухарук попросил сургутских чиновников не доводить людей до того, чтобы они вымаливали у бога строительство новых дорог. Он зачитал комментарий с обращением сургутянина, попросившего построить шоссе на улице Усольцева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук пояснил, почему первым городом в серии рабочих поездок по округу выбрал Сургут. На встрече с топ-менеджерами градообразующих предприятий он рассказал, что город многое делает для страны, и о его достижениях известно президенту России Владимиру Путину, передает корреспондент URA.RU. «Сургут — это не только самый большой по численности город Югры. Сегодня, конечно, это серьезная энергетическая составляющая нашего округа, нашей страны. Вклад сургутян в экономику нашей страны, конечно, известен всем, в том числе, президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину. Это было принципиально для нас — поездку распланировать так, чтобы Сургут поставить в числе первых», — заявил Кухарук на встрече. Кухарук проведет в крупнейшем муниципалитете округа три дня — с 10 по 12 июня. Он запланировал встречи с главами градообразующих предприятий, общественниками и жителями города. Кроме того, 12 июня Сургут отмечает День города. Планируется, что новый глава региона примет участие в праздничных мероприятиях. Ранее URA.RU писало, что Кухарук попросил сургутских чиновников не доводить людей до того, чтобы они вымаливали у бога строительство новых дорог. Он зачитал комментарий с обращением сургутянина, попросившего построить шоссе на улице Усольцева.