Британский консул закатит в Екатеринбурге банкет в честь короля Карла III

11 июня 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге готовятся отметить день рождения Карла III Фото: Министерство обороны Великобритании Генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча проведет прием для жителей Среднего Урала в честь дня рождения английского короля Карла III. Это случится сразу после Дня России, 13 июня, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Британское диппредставительство арендует на пару часов для себя и своих гостей один из залов отеля Hyatt Regency. Из окон все желающие смогут насладиться видом на Ельцин Центр и сквер у Театра драмы», — сказал источник. Кто будет в числе приглашенных, пока не раскрывается. Известно, что в прошлом году чести побывать на «королевском» приеме удостоились некоторые представители бизнеса, творческой интеллигенции, некоммерческих организаций и дипломатических представительств других западных государств. Пригласительный от консула получили лишь избранные, кто эти люди — пока неизвестно Фото: источник URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча проведет прием для жителей Среднего Урала в честь дня рождения английского короля Карла III. Это случится сразу после Дня России, 13 июня, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Британское диппредставительство арендует на пару часов для себя и своих гостей один из залов отеля Hyatt Regency. Из окон все желающие смогут насладиться видом на Ельцин Центр и сквер у Театра драмы», — сказал источник. Кто будет в числе приглашенных, пока не раскрывается. Известно, что в прошлом году чести побывать на «королевском» приеме удостоились некоторые представители бизнеса, творческой интеллигенции, некоммерческих организаций и дипломатических представительств других западных государств.