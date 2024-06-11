Британский консул закатит в Екатеринбурге банкет в честь короля Карла III

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Вооруженные силы Великобритании. stock, чарльз, карл III, карл 3,  stock
В Екатеринбурге готовятся отметить день рождения Карла III Фото:

Генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча проведет прием для жителей Среднего Урала в честь дня рождения английского короля Карла III. Это случится сразу после Дня России, 13 июня, рассказал URA.RU осведомленный источник.

«Британское диппредставительство арендует на пару часов для себя и своих гостей один из залов отеля Hyatt Regency. Из окон все желающие смогут насладиться видом на Ельцин Центр и сквер у Театра драмы», — сказал источник.

Кто будет в числе приглашенных, пока не раскрывается. Известно, что в прошлом году чести побывать на «королевском» приеме удостоились некоторые представители бизнеса, творческой интеллигенции, некоммерческих организаций и дипломатических представительств других западных государств.

Пригласительный от консула получили лишь избранные, кто эти люди — пока неизвестно
Пригласительный от консула получили лишь избранные, кто эти люди — пока неизвестно
Фото:

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Генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча проведет прием для жителей Среднего Урала в честь дня рождения английского короля Карла III. Это случится сразу после Дня России, 13 июня, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Британское диппредставительство арендует на пару часов для себя и своих гостей один из залов отеля Hyatt Regency. Из окон все желающие смогут насладиться видом на Ельцин Центр и сквер у Театра драмы», — сказал источник. Кто будет в числе приглашенных, пока не раскрывается. Известно, что в прошлом году чести побывать на «королевском» приеме удостоились некоторые представители бизнеса, творческой интеллигенции, некоммерческих организаций и дипломатических представительств других западных государств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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