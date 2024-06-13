Крупный подрядчик мэрии объяснил срыв сроков ремонта в центре Екатеринбурга

Подрядчик мэрии начнет ремонт центральных улиц Екатеринбурга в ночь на 14 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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УДТ уверяет, что не выполнял работы из-за праздников в Екатеринбурге
УДТ уверяет, что не выполнял работы из-за праздников в Екатеринбурге Фото:

Крупный подрядчик мэрии «УралДорТехнологии» (УДТ) вовремя не вышел на ремонты улицы Бориса Ельцина и перекрестка 8 Марта — Ленина (самый центр Екатеринбурга) из-за массовых мероприятий. Работы стартуют в ночь на 14 июня. Об этом URA.RU рассказали представители предприятия.

«Сроки проведения ремонтных работ ул. Бориса Ельцина и перекрестка 8 Марта - Ленина были перенесены в связи с подготовкой и проведением масштабных городских мероприятий», — сказали в УДТ.

При этом ранее источник, близкий к предприятию, называл URA.RU другую причину срыва сроков — острую нехватку битума (он необходим для изготовления асфальтобетонной смеси и проливки слоев). Собеседник добавлял, что какой бы причина ни была, санкций УДТ не избежать — таков 44-й федеральный закон.

Этим летом «УралДорТехнологии» должны отремонтировать в общей сложности девять участков. По улицам Малышева (от Московской до Добролюбова), Студенческой (от Первомайской до Малышева), Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта), Зенитчиков (от Братской до Палисадной), Хохрякова (от Куйбышева до Радищева), 8 Марта (между зданиями по проспекту Ленина №24А и №31), Братьев Быковых (от Свердлова до Челюскинцев), Машинистов (от здания №1 до моста через Ольховку) и по переулку Центральный рынок (от Сакко и Ванцетти до Шейнкмана).

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Крупный подрядчик мэрии «УралДорТехнологии» (УДТ) вовремя не вышел на ремонты улицы Бориса Ельцина и перекрестка 8 Марта — Ленина (самый центр Екатеринбурга) из-за массовых мероприятий. Работы стартуют в ночь на 14 июня. Об этом URA.RU рассказали представители предприятия. «Сроки проведения ремонтных работ ул. Бориса Ельцина и перекрестка 8 Марта - Ленина были перенесены в связи с подготовкой и проведением масштабных городских мероприятий», — сказали в УДТ. При этом ранее источник, близкий к предприятию, называл URA.RU другую причину срыва сроков — острую нехватку битума (он необходим для изготовления асфальтобетонной смеси и проливки слоев). Собеседник добавлял, что какой бы причина ни была, санкций УДТ не избежать — таков 44-й федеральный закон. Этим летом «УралДорТехнологии» должны отремонтировать в общей сложности девять участков. По улицам Малышева (от Московской до Добролюбова), Студенческой (от Первомайской до Малышева), Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта), Зенитчиков (от Братской до Палисадной), Хохрякова (от Куйбышева до Радищева), 8 Марта (между зданиями по проспекту Ленина №24А и №31), Братьев Быковых (от Свердлова до Челюскинцев), Машинистов (от здания №1 до моста через Ольховку) и по переулку Центральный рынок (от Сакко и Ванцетти до Шейнкмана).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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