Крупный подрядчик мэрии объяснил срыв сроков ремонта в центре Екатеринбурга

Крупный подрядчик мэрии «УралДорТехнологии» (УДТ) вовремя не вышел на ремонты улицы Бориса Ельцина и перекрестка 8 Марта — Ленина (самый центр Екатеринбурга) из-за массовых мероприятий. Работы стартуют в ночь на 14 июня. Об этом URA.RU рассказали представители предприятия.
«Сроки проведения ремонтных работ ул. Бориса Ельцина и перекрестка 8 Марта - Ленина были перенесены в связи с подготовкой и проведением масштабных городских мероприятий», — сказали в УДТ.
При этом ранее источник, близкий к предприятию, называл URA.RU другую причину срыва сроков — острую нехватку битума (он необходим для изготовления асфальтобетонной смеси и проливки слоев). Собеседник добавлял, что какой бы причина ни была, санкций УДТ не избежать — таков 44-й федеральный закон.
Этим летом «УралДорТехнологии» должны отремонтировать в общей сложности девять участков. По улицам Малышева (от Московской до Добролюбова), Студенческой (от Первомайской до Малышева), Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта), Зенитчиков (от Братской до Палисадной), Хохрякова (от Куйбышева до Радищева), 8 Марта (между зданиями по проспекту Ленина №24А и №31), Братьев Быковых (от Свердлова до Челюскинцев), Машинистов (от здания №1 до моста через Ольховку) и по переулку Центральный рынок (от Сакко и Ванцетти до Шейнкмана).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!