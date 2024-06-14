В Кургане будут судить сургутского водителя по делу о взятке госинспектору

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В Кургане будут судить сургутянина за дачу взятки
В Кургане будут судить сургутянина за дачу взятки Фото:

Следственные органы завершили расследование уголовного дела против водителя из Сургута, обвиняемого в даче взятки инспектору автодорожного надзора. Об этом сообщает сайт регионального следственного управления.

«Обвиняемый передал денежные средства государственному инспектору с целью получения свидетельства без прохождения необходимой подготовки и экзамена», — приводит подробности сайт СУ СК РФ по Курганской области. 50-летнего жителя Сургута обвиняют в даче взятки инспектору технадзора в 2019 году. 

Дело в отношении бывшего инспектора, обвиняемого в получении взятки, продолжается. Обвинительное заключение по делу водителя утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Следственные органы завершили расследование уголовного дела против водителя из Сургута, обвиняемого в даче взятки инспектору автодорожного надзора. Об этом сообщает сайт регионального следственного управления. «Обвиняемый передал денежные средства государственному инспектору с целью получения свидетельства без прохождения необходимой подготовки и экзамена», — приводит подробности сайт СУ СК РФ по Курганской области. 50-летнего жителя Сургута обвиняют в даче взятки инспектору технадзора в 2019 году.  Дело в отношении бывшего инспектора, обвиняемого в получении взятки, продолжается. Обвинительное заключение по делу водителя утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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