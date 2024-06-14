Братьев, напавших на свердловского бойца СВО, отдали под суд

Юрию Хворову был 51 год, он сражался за Бахмут (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Двух братьев, напавших на 51-летнего участника российской спецоперации на Украине Юрия Хворова из свердловского села Сладковского (после инцидента умер), поймали. Против них возбуждено уголовное дело, которое уже рассматривается в суде. Об этом URA.RU сообщил брат усопшего Станислав Хворов.

«Фигурантам вменяют ч. 2 ст. 115 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Следующее заседание пройдет в начале июля», — рассказал Хворов. Он будет участвовать в процессе в качестве свидетеля. Максимальное наказание по данной статье — два года лишения свободы.

На скамье подсудимых — Егор Калинин и Александр Голенец, следует из базы третьего судебного участка Туринского райсуда. Инцидент произошел 27 сентября 2023 года. По словам Хворова, мужчины ворвались домой к его брату, ударили стулом по голове и запинали ногами. Вагнеровец не стал сразу обращаться в больницу. Через два дня он скончался. Причиной конфликта, предположительно, стала ревность к женщине.

В пресс-службе СКР ранее заявляли, что между смертью Хворова и нанесенными побоями отсутствует причинно-следственная связь. Боец умер от болезни, знает причину источник агентства. За ходом расследования следил глава СКР Александр Бастрыкин.

Калинин и Голенец приехали в Сладковское из Тюмени. Хворов участвовал в боях за Бахмут (Артемовск), имеет две боевые награды. У Юрия остались два совершеннолетних сына.