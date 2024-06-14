Братьев, напавших на свердловского бойца СВО, отдали под суд

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, каски, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Юрию Хворову был 51 год, он сражался за Бахмут (архивное фото) Фото:

Двух братьев, напавших на 51-летнего участника российской спецоперации на Украине Юрия Хворова из свердловского села Сладковского (после инцидента умер), поймали. Против них возбуждено уголовное дело, которое уже рассматривается в суде. Об этом URA.RU сообщил брат усопшего Станислав Хворов.

«Фигурантам вменяют ч. 2 ст. 115 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Следующее заседание пройдет в начале июля», — рассказал Хворов. Он будет участвовать в процессе в качестве свидетеля. Максимальное наказание по данной статье — два года лишения свободы.

На скамье подсудимых — Егор Калинин и Александр Голенец, следует из базы третьего судебного участка Туринского райсуда. Инцидент произошел 27 сентября 2023 года. По словам Хворова, мужчины ворвались домой к его брату, ударили стулом по голове и запинали ногами. Вагнеровец не стал сразу обращаться в больницу. Через два дня он скончался. Причиной конфликта, предположительно, стала ревность к женщине.

В пресс-службе СКР ранее заявляли, что между смертью Хворова и нанесенными побоями отсутствует причинно-следственная связь. Боец умер от болезни, знает причину источник агентства. За ходом расследования следил глава СКР Александр Бастрыкин.

Калинин и Голенец приехали в Сладковское из Тюмени. Хворов участвовал в боях за Бахмут (Артемовск), имеет две боевые награды. У Юрия остались два совершеннолетних сына.

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Двух братьев, напавших на 51-летнего участника российской спецоперации на Украине Юрия Хворова из свердловского села Сладковского (после инцидента умер), поймали. Против них возбуждено уголовное дело, которое уже рассматривается в суде. Об этом URA.RU сообщил брат усопшего Станислав Хворов. «Фигурантам вменяют ч. 2 ст. 115 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Следующее заседание пройдет в начале июля», — рассказал Хворов. Он будет участвовать в процессе в качестве свидетеля. Максимальное наказание по данной статье — два года лишения свободы. На скамье подсудимых — Егор Калинин и Александр Голенец, следует из базы третьего судебного участка Туринского райсуда. Инцидент произошел 27 сентября 2023 года. По словам Хворова, мужчины ворвались домой к его брату, ударили стулом по голове и запинали ногами. Вагнеровец не стал сразу обращаться в больницу. Через два дня он скончался. Причиной конфликта, предположительно, стала ревность к женщине. В пресс-службе СКР ранее заявляли, что между смертью Хворова и нанесенными побоями отсутствует причинно-следственная связь. Боец умер от болезни, знает причину источник агентства. За ходом расследования следил глава СКР Александр Бастрыкин. Калинин и Голенец приехали в Сладковское из Тюмени. Хворов участвовал в боях за Бахмут (Артемовск), имеет две боевые награды. У Юрия остались два совершеннолетних сына.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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