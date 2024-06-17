17 июня 2024

Магнитогорца, удерживающего сожительницу и ребенка взаперти, ограничили в правах

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд согласился, что оставлять ребенка с родителями опасно
Суд согласился, что оставлять ребенка с родителями опасно Фото:

Жителя Магнитогорска (Челябинская область), который полгода удерживал сожительницу и ее ребенка взаперти, ограничили в правах. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, женщина также осталась без прав на ребенка.

«Суд рассмотрел исковые требования органа опеки и попечительства об ограничении в родительских правах отца и матери в отношении 7-летнего сына, взыскании алиментов на его содержание в размере одной четвертой части всех видов заработка. С учетом мнения прокурора суд пришел к выводу, что оставление ребенка с ответчиками опасно для несовершеннолетнего и удовлетворил исковые требования. Решение вступило в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что сейчас в отношении мужчины и матери ребенка возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Максимальные санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до трех лет.

Мужчина удерживал женщину с ребенком в квартире около полугода. О пленниках узнали из-за того, что мужчина вел себя неадекватно. Во время очередного припадка к нему домой выехал участковый и нашел пленников. По итогу ребенка забрали из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр (СРЦ) для несовершеннолетних. Мужчину и женщину отправили в психдиспансер.

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Жителя Магнитогорска (Челябинская область), который полгода удерживал сожительницу и ее ребенка взаперти, ограничили в правах. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, женщина также осталась без прав на ребенка. «Суд рассмотрел исковые требования органа опеки и попечительства об ограничении в родительских правах отца и матери в отношении 7-летнего сына, взыскании алиментов на его содержание в размере одной четвертой части всех видов заработка. С учетом мнения прокурора суд пришел к выводу, что оставление ребенка с ответчиками опасно для несовершеннолетнего и удовлетворил исковые требования. Решение вступило в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что сейчас в отношении мужчины и матери ребенка возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Максимальные санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до трех лет. Мужчина удерживал женщину с ребенком в квартире около полугода. О пленниках узнали из-за того, что мужчина вел себя неадекватно. Во время очередного припадка к нему домой выехал участковый и нашел пленников. По итогу ребенка забрали из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр (СРЦ) для несовершеннолетних. Мужчину и женщину отправили в психдиспансер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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