Магнитогорца, удерживающего сожительницу и ребенка взаперти, ограничили в правах

Жителя Магнитогорска (Челябинская область), который полгода удерживал сожительницу и ее ребенка взаперти, ограничили в правах. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, женщина также осталась без прав на ребенка.
«Суд рассмотрел исковые требования органа опеки и попечительства об ограничении в родительских правах отца и матери в отношении 7-летнего сына, взыскании алиментов на его содержание в размере одной четвертой части всех видов заработка. С учетом мнения прокурора суд пришел к выводу, что оставление ребенка с ответчиками опасно для несовершеннолетнего и удовлетворил исковые требования. Решение вступило в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там отметили, что сейчас в отношении мужчины и матери ребенка возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Максимальные санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до трех лет.
Мужчина удерживал женщину с ребенком в квартире около полугода. О пленниках узнали из-за того, что мужчина вел себя неадекватно. Во время очередного припадка к нему домой выехал участковый и нашел пленников. По итогу ребенка забрали из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр (СРЦ) для несовершеннолетних. Мужчину и женщину отправили в психдиспансер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!