Мигрант, публично оскорбивший сотрудников полиции в Челябинске, извинился на камеру. Вне зависимости от этого мужчине грозит уголовное дело.
«В СК начали проверку его действий по статьям об оскорблении представителя власти и применения насилия к нему. Кроме того, председателю СК России будет доложено о ходе проверки по факту противоправных действий уроженца иностранного государства в отношении сотрудника правоохранительного органа в Челябинской области», — сообщает telegram-канал «Многонационал».
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске полицейские на восемь суток арестовали мужчину, который проявлял агрессию и оскорблял посетителей в парке имени Тищенко. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о данном инциденте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!