17 июня 2024

Мигрант, оскорбивший челябинскую полицию, извинился на камеру. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мигрант извинился перед сотрудниками полиции
Мигрант извинился перед сотрудниками полиции Фото:

Мигрант, публично оскорбивший сотрудников полиции в Челябинске, извинился на камеру. Вне зависимости от этого мужчине грозит уголовное дело.

«В СК начали проверку его действий по статьям об оскорблении представителя власти и применения насилия к нему. Кроме того, председателю СК России будет доложено о ходе проверки по факту противоправных действий уроженца иностранного государства в отношении сотрудника правоохранительного органа в Челябинской области», — сообщает telegram-канал «Многонационал».

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске полицейские на восемь суток арестовали мужчину, который проявлял агрессию и оскорблял посетителей в парке имени Тищенко. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о данном инциденте.

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Мигрант, публично оскорбивший сотрудников полиции в Челябинске, извинился на камеру. Вне зависимости от этого мужчине грозит уголовное дело. «В СК начали проверку его действий по статьям об оскорблении представителя власти и применения насилия к нему. Кроме того, председателю СК России будет доложено о ходе проверки по факту противоправных действий уроженца иностранного государства в отношении сотрудника правоохранительного органа в Челябинской области», — сообщает telegram-канал «Многонационал». Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске полицейские на восемь суток арестовали мужчину, который проявлял агрессию и оскорблял посетителей в парке имени Тищенко. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о данном инциденте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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