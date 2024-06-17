В Челябинске на восемь суток арестовали мужчину, оскорблявшего посетителей парка

В Челябинске полицейские на восемь суток арестовали мужчину, который проявлял агрессию и оскорблял посетителей в парке имени Тищенко. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«В Челябинске сотрудники полиции пресекли противоправные действия агрессивного гражданина. За свои деяния в парке имени Тищенко [Металлургический район] он отбывает восемь суток административного ареста», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Об агрессивном посетителе в отдел полиции сообщили гости парка. На место ЧП незамедлительно приехала патрульно-постовая служба полиции. Во время задержания 40-летний мужчина вел себя агрессивно и нецензурно выражался. В отношении задержанного составлен административный протокол по части второй статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство»). Суд назначил задержанному наказание в виде ареста на восемь суток. Его мужчина уже отбывает, рассказали в полицейском главке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!