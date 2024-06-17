В Челябинске на восемь суток арестовали мужчину, оскорблявшего посетителей парка

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Задержанный уже отбывает наказание (фото из архива)
Задержанный уже отбывает наказание (фото из архива) Фото:

В Челябинске полицейские на восемь суток арестовали мужчину, который проявлял агрессию и оскорблял посетителей в парке имени Тищенко. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«В Челябинске сотрудники полиции пресекли противоправные действия агрессивного гражданина. За свои деяния в парке имени Тищенко [Металлургический район] он отбывает восемь суток административного ареста», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Об агрессивном посетителе в отдел полиции сообщили гости парка. На место ЧП незамедлительно приехала патрульно-постовая служба полиции. Во время задержания 40-летний мужчина вел себя агрессивно и нецензурно выражался. В отношении задержанного составлен административный протокол по части второй статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство»). Суд назначил задержанному наказание в виде ареста на восемь суток. Его мужчина уже отбывает, рассказали в полицейском главке.

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В Челябинске полицейские на восемь суток арестовали мужчину, который проявлял агрессию и оскорблял посетителей в парке имени Тищенко. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «В Челябинске сотрудники полиции пресекли противоправные действия агрессивного гражданина. За свои деяния в парке имени Тищенко [Металлургический район] он отбывает восемь суток административного ареста», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Об агрессивном посетителе в отдел полиции сообщили гости парка. На место ЧП незамедлительно приехала патрульно-постовая служба полиции. Во время задержания 40-летний мужчина вел себя агрессивно и нецензурно выражался. В отношении задержанного составлен административный протокол по части второй статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство»). Суд назначил задержанному наказание в виде ареста на восемь суток. Его мужчина уже отбывает, рассказали в полицейском главке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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