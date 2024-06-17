17 июня 2024

Бастрыкину доложат о мигранте, оскорбившем сотрудницу полиции в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бастрыкин заступился за полицейских Челябинска (фото из архива)
Бастрыкин заступился за полицейских Челябинска (фото из архива) Фото:

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доклад о мигранте, который оскорбил сотрудницу полиции в парке имени Тищенко в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В медиапространстве сообщается, что уроженец иностранного государства совершил противоправные действия в отношении сотрудницы полиции в парке города Челябинска… Глава СК России поручил и.о. руководителя СУ по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе проверки», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

По факту случившегося возбуждено дело по статьям 318 УК РФ (»Применение насилия в отношении представителя власти»), 319 УК РФ (»Оскорбление представителя власти»). Согласно видеокадрам, которые попали в открытый доступ, гражданин Киргизии несколько раз нецензурной бранью оскорбил сотрудницу полиции и проявил агрессию во время задержания. Инцидент произошел в парке имени Тищенко в Металлургическом районе Челябинска.

До этого мигрант нецензурно выражался и агрессивно себя вел по отношению к другим посетителям парка. Тогда они вызвали на место ЧП полицию. Мужчину арестовали на восемь суток по части второй статьи 20.1 КоАП РФ (»Мелкое хулиганство»), сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доклад о мигранте, который оскорбил сотрудницу полиции в парке имени Тищенко в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В медиапространстве сообщается, что уроженец иностранного государства совершил противоправные действия в отношении сотрудницы полиции в парке города Челябинска… Глава СК России поручил и.о. руководителя СУ по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе проверки», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. По факту случившегося возбуждено дело по статьям 318 УК РФ (»Применение насилия в отношении представителя власти»), 319 УК РФ (»Оскорбление представителя власти»). Согласно видеокадрам, которые попали в открытый доступ, гражданин Киргизии несколько раз нецензурной бранью оскорбил сотрудницу полиции и проявил агрессию во время задержания. Инцидент произошел в парке имени Тищенко в Металлургическом районе Челябинска. До этого мигрант нецензурно выражался и агрессивно себя вел по отношению к другим посетителям парка. Тогда они вызвали на место ЧП полицию. Мужчину арестовали на восемь суток по части второй статьи 20.1 КоАП РФ (»Мелкое хулиганство»), сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...