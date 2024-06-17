Бастрыкину доложат о мигранте, оскорбившем сотрудницу полиции в Челябинске

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доклад о мигранте, который оскорбил сотрудницу полиции в парке имени Тищенко в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В медиапространстве сообщается, что уроженец иностранного государства совершил противоправные действия в отношении сотрудницы полиции в парке города Челябинска… Глава СК России поручил и.о. руководителя СУ по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе проверки», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
По факту случившегося возбуждено дело по статьям 318 УК РФ (»Применение насилия в отношении представителя власти»), 319 УК РФ (»Оскорбление представителя власти»). Согласно видеокадрам, которые попали в открытый доступ, гражданин Киргизии несколько раз нецензурной бранью оскорбил сотрудницу полиции и проявил агрессию во время задержания. Инцидент произошел в парке имени Тищенко в Металлургическом районе Челябинска.
До этого мигрант нецензурно выражался и агрессивно себя вел по отношению к другим посетителям парка. Тогда они вызвали на место ЧП полицию. Мужчину арестовали на восемь суток по части второй статьи 20.1 КоАП РФ (»Мелкое хулиганство»), сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!