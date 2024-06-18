В челябинском районе детей кормили фантомным сыром из Подмосковья

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Надзорные органы не смогли выяснить, где выпущен сыр для детского сада
Надзорные органы не смогли выяснить, где выпущен сыр для детского сада Фото:

В Ашинском районе (Челябинская область) подмосковный производитель поставил в детский сад города сыр, выпущенный на фантомной площадке в Домодедово. Как URA.RU 18 июня рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, учреждение получило более четырех килограммов продукции.

«Документы на сыр еще 5 июня были аннулированы, поскольку производственная площадка предприятия 28 мая была признана фантомной. Производство по указанному адресу отсутствовало. Это не помешало поставщику оформить ветеринарные сопроводительные документы на сыр и поставить его, в том числе, в детсад», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

По данным надзорного ведомства, изготовлен сыр был в апреле. Теперь производитель получил предостережение, так как закон запрещает обращение пищевых продуктов, происхождение которых невозможно проследить. Также на месяц приостановлена регистрация двух уполномоченных лиц компании.

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В Ашинском районе (Челябинская область) подмосковный производитель поставил в детский сад города сыр, выпущенный на фантомной площадке в Домодедово. Как URA.RU 18 июня рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, учреждение получило более четырех килограммов продукции. «Документы на сыр еще 5 июня были аннулированы, поскольку производственная площадка предприятия 28 мая была признана фантомной. Производство по указанному адресу отсутствовало. Это не помешало поставщику оформить ветеринарные сопроводительные документы на сыр и поставить его, в том числе, в детсад», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. По данным надзорного ведомства, изготовлен сыр был в апреле. Теперь производитель получил предостережение, так как закон запрещает обращение пищевых продуктов, происхождение которых невозможно проследить. Также на месяц приостановлена регистрация двух уполномоченных лиц компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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