ТАСС: на железной дороге в Москве нашли предмет, похожий на снаряд

Специалисты оценят опасность предмета, найденного на жд путях
На железнодорожных путях в районе станции Люблино в Москве нашли предмет, похожий на снаряд. Об этом сообщили оперативные службы.
«Похожий на снаряд предмет найден на железнодорожных путях в районе станции Люблино», — сообщили ТАСС в оперслужбах. В данный момент, на место выехали специалисты для оценки опасности предмета.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.