ТАСС: на железной дороге в Москве нашли предмет, похожий на снаряд

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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, железнодорожные пути, ржд, железная дорога, вагон, поезд
Специалисты оценят опасность предмета, найденного на жд путях Фото:

На железнодорожных путях в районе станции Люблино в Москве нашли предмет, похожий на снаряд. Об этом сообщили оперативные службы.

«Похожий на снаряд предмет найден на железнодорожных путях в районе станции Люблино», — сообщили ТАСС в оперслужбах. В данный момент, на место выехали специалисты для оценки опасности предмета.

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На железнодорожных путях в районе станции Люблино в Москве нашли предмет, похожий на снаряд. Об этом сообщили оперативные службы. «Похожий на снаряд предмет найден на железнодорожных путях в районе станции Люблино», — сообщили ТАСС в оперслужбах. В данный момент, на место выехали специалисты для оценки опасности предмета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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