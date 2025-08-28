Украина атаковала Ростовскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина атаковала Ростовскую область
Украина атаковала Ростовскую область Фото:

В ночь на 28 августа российские подразделения противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщает в telegram-канале губернатор региона, Юрий Слюсарь. Все вражеские дроны были уничтожены в Каменском, Миллеровском и Чертковском районах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 28 августа российские подразделения противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщает в telegram-канале губернатор региона, Юрий Слюсарь. Все вражеские дроны были уничтожены в Каменском, Миллеровском и Чертковском районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...