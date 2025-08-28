Российскую альпинистку Наговицину пытались остановить год назад

Российскую альпинистку Наговицину не допустили к восхождению на пик Победы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наговицыну не допустили к восхождению год назад
Наговицыну не допустили к восхождению год назад Фото:
новость из сюжета
Россиянка застряла на горе в Киргизии

Год назад российскую альпинистку Наталью Наговицину не допустили к восхождению на пик Победы в Киргизии из-за недостаточной подготовки. Об этом сообщил белорусский альпинист Артем Ценцевицкий.

«Мы договорились, если она успевает двигаться со скоростью остальных участников, которые были немного более опытные, более сильные, то мы продолжаем восхождение. Если нет «...» то ей придется развернуться в том месте, где безопасно, где развернуться можно в любой момент», — приводят слова Ценцевицкого РИА Новости.

Кроме того, он отметил, что оценить уровень подготовки спортсмена заранее непросто, но в этой ситуации его опыт подсказывал выбрать более осторожную тактику. Наговицина уступала по физической выносливости и скорости передвижения другим членам группы. Поэтому руководитель экспедиции настоял на том, чтобы она вернулась в лагерь до наступления сложных участков маршрута.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Год назад российскую альпинистку Наталью Наговицину не допустили к восхождению на пик Победы в Киргизии из-за недостаточной подготовки. Об этом сообщил белорусский альпинист Артем Ценцевицкий. «Мы договорились, если она успевает двигаться со скоростью остальных участников, которые были немного более опытные, более сильные, то мы продолжаем восхождение. Если нет «...» то ей придется развернуться в том месте, где безопасно, где развернуться можно в любой момент», — приводят слова Ценцевицкого РИА Новости. Кроме того, он отметил, что оценить уровень подготовки спортсмена заранее непросто, но в этой ситуации его опыт подсказывал выбрать более осторожную тактику. Наговицина уступала по физической выносливости и скорости передвижения другим членам группы. Поэтому руководитель экспедиции настоял на том, чтобы она вернулась в лагерь до наступления сложных участков маршрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...