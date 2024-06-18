Путин сделал заявление о повышении НДФЛ для северных регионов

Президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой исключить северные надбавки из прогрессивной шкалы НДФЛ. Об этом он заявил во время общения с жителями Дальнего Востока.
«Есть особенности на северах, и вот эти вот северные надбавки, они выплачиваются за особые условия <…> При учете сумм по налогообложению эти доходы, связанные с надбавками <…> должны быть вынесены за скобки», — сообщил Путин. По его словам, изменения в налоговую систему должны быть приняты в августе. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».
Ранее бюджетный комитет Госдумы одобрил проект закона о донастройке налоговой системы. Согласно документу, налоговая ставка будет увеличиваться в зависимости от уровня годового дохода налогоплательщика.
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