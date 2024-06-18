Путин сделал заявление о повышении НДФЛ для северных регионов

Путин: при работе на Севере надбавки из прогрессивной шкалы НДФЛ надо исключить
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Надбавки в прогрессивной шкале НДФЛ за работу на Севере учитываться не должны, заявил Путин Фото:

Президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой исключить северные надбавки из прогрессивной шкалы НДФЛ. Об этом он заявил во время общения с жителями Дальнего Востока.

«Есть особенности на северах, и вот эти вот северные надбавки, они выплачиваются за особые условия <…> При учете сумм по налогообложению эти доходы, связанные с надбавками <…> должны быть вынесены за скобки», — сообщил Путин. По его словам, изменения в налоговую систему должны быть приняты в августе. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

Ранее бюджетный комитет Госдумы одобрил проект закона о донастройке налоговой системы. Согласно документу, налоговая ставка будет увеличиваться в зависимости от уровня годового дохода налогоплательщика.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой исключить северные надбавки из прогрессивной шкалы НДФЛ. Об этом он заявил во время общения с жителями Дальнего Востока. «Есть особенности на северах, и вот эти вот северные надбавки, они выплачиваются за особые условия <…> При учете сумм по налогообложению эти доходы, связанные с надбавками <…> должны быть вынесены за скобки», — сообщил Путин. По его словам, изменения в налоговую систему должны быть приняты в августе. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24». Ранее бюджетный комитет Госдумы одобрил проект закона о донастройке налоговой системы. Согласно документу, налоговая ставка будет увеличиваться в зависимости от уровня годового дохода налогоплательщика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...