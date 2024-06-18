Путин сделал заявление о повышении НДФЛ для северных регионов

Путин: при работе на Севере надбавки из прогрессивной шкалы НДФЛ надо исключить

18 июня 2024 в 15:03 Размер текста - 17 +

Надбавки в прогрессивной шкале НДФЛ за работу на Севере учитываться не должны, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой исключить северные надбавки из прогрессивной шкалы НДФЛ. Об этом он заявил во время общения с жителями Дальнего Востока. «Есть особенности на северах, и вот эти вот северные надбавки, они выплачиваются за особые условия <…> При учете сумм по налогообложению эти доходы, связанные с надбавками <…> должны быть вынесены за скобки», — сообщил Путин. По его словам, изменения в налоговую систему должны быть приняты в августе. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24». Ранее бюджетный комитет Госдумы одобрил проект закона о донастройке налоговой системы. Согласно документу, налоговая ставка будет увеличиваться в зависимости от уровня годового дохода налогоплательщика. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой исключить северные надбавки из прогрессивной шкалы НДФЛ. Об этом он заявил во время общения с жителями Дальнего Востока. «Есть особенности на северах, и вот эти вот северные надбавки, они выплачиваются за особые условия <…> При учете сумм по налогообложению эти доходы, связанные с надбавками <…> должны быть вынесены за скобки», — сообщил Путин. По его словам, изменения в налоговую систему должны быть приняты в августе. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24». Ранее бюджетный комитет Госдумы одобрил проект закона о донастройке налоговой системы. Согласно документу, налоговая ставка будет увеличиваться в зависимости от уровня годового дохода налогоплательщика.