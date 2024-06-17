Комитет Госдумы по бюджету одобрил прогрессивную ставку НДФЛ

17 июня 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

В Госдуме одобрили законопроект о донастройке налоговой системы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бюджетный комитет Госдумы одобрил проект закона о донастройке налоговой системы, внесенный правительством 3 июня. Документ предполагает прогрессию НДФЛ, согласно ему, налоговая ставка будет увеличиваться в зависимости от уровня годового дохода налогоплательщика. Таким образом, ставка при доходах от 2,4 млн до 5 млн рублей в год увеличится до 15%, от 5 млн до 20 млн — 18%, от 20 млн до 50 млн — 20%, и при более 50 млн до 22% соответственно. «Законопроектом предлагается комплексное системное изменение параметров налоговой системы в части налогообложения корпоративных и личных доходов на базе принципа справедливости и эффективности перераспределения поступлений между различными слоями населения и секторами экономики», — отмечено в пояснительной записке к законопроекту. Официальным представителем в парламенте по законопроекту был назначен глава Минфина Антон Силуанов. Введение прогрессии НДФЛ предполагает, что более высокие ставки будут применяться не ко всей сумме дохода, а только к той ее части, которая превышает пороговые значения. Ставки 13% и 15% сохранятся для определенных видов доходов, таких как продажа имущества, проценты по вкладам, дивиденды, страховые выплаты и операции с ценными бумагами. Ранее сообщалось, что изменения налоговой системы и введение прогрессивной шкалы НДФЛ необходимы, так как в обществе есть запрос на справедливость. Как отмечал глава Минфина Антон Силуанов, доходы от повышения НДФЛ направят на помощь семьям с детьми, на больницы, школы и иные социальные объекты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бюджетный комитет Госдумы одобрил проект закона о донастройке налоговой системы, внесенный правительством 3 июня. Документ предполагает прогрессию НДФЛ, согласно ему, налоговая ставка будет увеличиваться в зависимости от уровня годового дохода налогоплательщика. Таким образом, ставка при доходах от 2,4 млн до 5 млн рублей в год увеличится до 15%, от 5 млн до 20 млн — 18%, от 20 млн до 50 млн — 20%, и при более 50 млн до 22% соответственно. «Законопроектом предлагается комплексное системное изменение параметров налоговой системы в части налогообложения корпоративных и личных доходов на базе принципа справедливости и эффективности перераспределения поступлений между различными слоями населения и секторами экономики», — отмечено в пояснительной записке к законопроекту. Официальным представителем в парламенте по законопроекту был назначен глава Минфина Антон Силуанов. Введение прогрессии НДФЛ предполагает, что более высокие ставки будут применяться не ко всей сумме дохода, а только к той ее части, которая превышает пороговые значения. Ставки 13% и 15% сохранятся для определенных видов доходов, таких как продажа имущества, проценты по вкладам, дивиденды, страховые выплаты и операции с ценными бумагами. Ранее сообщалось, что изменения налоговой системы и введение прогрессивной шкалы НДФЛ необходимы, так как в обществе есть запрос на справедливость. Как отмечал глава Минфина Антон Силуанов, доходы от повышения НДФЛ направят на помощь семьям с детьми, на больницы, школы и иные социальные объекты.