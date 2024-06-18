Свердловский истеблишмент познакомился с Ириной Гусевой — сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, про которую говорят, что администрация президента РФ якобы подыскивает ей регион для выдвижения в Госдуму в 2026 году. Гусева провела в регионе три дня, за которые успела пообщаться с первыми лицами.
16 июня ее принимал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (гуляли по городу), на следующий день они встречались с городской молодежью (был еще заместитель полпреда президента РФ в УрФО Борис Кириллов). А днем 18 июня Гусева участвовала в заседании Совета по развитию местного самоуправления при полпреде, где были также главы ведущих уральских городов.
По словам одного из участников, Гусева произвела позитивное впечатление. «Сразу обозначила свой статус: готовит предложения для правительства РФ по развитию местного самоуправления. Кстати, когда она летела в Екатеринбург, здесь активно обсуждали, что АП сейчас ищет, от кого Гусева могла бы пойти в Госдуму. И свердловчане готовы дать ей один из округов: толковых депутатов-лоббистов не хватает», — поделился собеседник. Другой источник рассказал, что из Нижнего Тагила Гусева поехала на встречу с губернатором Евгением Куйвашевым.
Она уже работала в Госдуме — в 2014—2021 годах. Она также состоит в президентском совете по развитию местного самоуправления. Один из знакомых с Гусевой собеседников URA.RU связывает ее с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко, курирующим российскую внутреннюю политику.
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