Свердловские власти приняли статусную москвичку с депутатскими амбициями. Фото

Ирина Гусева из ВАРМСУ предстала перед свердловской элитой

18 июня 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

В регионе влиятельная дама проработала три дня (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловский истеблишмент познакомился с Ириной Гусевой — сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, про которую говорят, что администрация президента РФ якобы подыскивает ей регион для выдвижения в Госдуму в 2026 году. Гусева провела в регионе три дня, за которые успела пообщаться с первыми лицами. 16 июня ее принимал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (гуляли по городу), на следующий день они встречались с городской молодежью (был еще заместитель полпреда президента РФ в УрФО Борис Кириллов). А днем 18 июня Гусева участвовала в заседании Совета по развитию местного самоуправления при полпреде, где были также главы ведущих уральских городов. По словам одного из участников, Гусева произвела позитивное впечатление. «Сразу обозначила свой статус: готовит предложения для правительства РФ по развитию местного самоуправления. Кстати, когда она летела в Екатеринбург, здесь активно обсуждали, что АП сейчас ищет, от кого Гусева могла бы пойти в Госдуму. И свердловчане готовы дать ей один из округов: толковых депутатов-лоббистов не хватает», — поделился собеседник. Другой источник рассказал, что из Нижнего Тагила Гусева поехала на встречу с губернатором Евгением Куйвашевым. Она уже работала в Госдуме — в 2014—2021 годах. Она также состоит в президентском совете по развитию местного самоуправления. Один из знакомых с Гусевой собеседников URA.RU связывает ее с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко, курирующим российскую внутреннюю политику. telegram-канал Алексея Орлова Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский истеблишмент познакомился с Ириной Гусевой — сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, про которую говорят, что администрация президента РФ якобы подыскивает ей регион для выдвижения в Госдуму в 2026 году. Гусева провела в регионе три дня, за которые успела пообщаться с первыми лицами. 16 июня ее принимал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (гуляли по городу), на следующий день они встречались с городской молодежью (был еще заместитель полпреда президента РФ в УрФО Борис Кириллов). А днем 18 июня Гусева участвовала в заседании Совета по развитию местного самоуправления при полпреде, где были также главы ведущих уральских городов. По словам одного из участников, Гусева произвела позитивное впечатление. «Сразу обозначила свой статус: готовит предложения для правительства РФ по развитию местного самоуправления. Кстати, когда она летела в Екатеринбург, здесь активно обсуждали, что АП сейчас ищет, от кого Гусева могла бы пойти в Госдуму. И свердловчане готовы дать ей один из округов: толковых депутатов-лоббистов не хватает», — поделился собеседник. Другой источник рассказал, что из Нижнего Тагила Гусева поехала на встречу с губернатором Евгением Куйвашевым. Она уже работала в Госдуме — в 2014—2021 годах. Она также состоит в президентском совете по развитию местного самоуправления. Один из знакомых с Гусевой собеседников URA.RU связывает ее с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко, курирующим российскую внутреннюю политику.