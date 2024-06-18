Свердловские власти приняли статусную москвичку с депутатскими амбициями. Фото

Ирина Гусева из ВАРМСУ предстала перед свердловской элитой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание городской думы. Курган, чиновница, руки
В регионе влиятельная дама проработала три дня (архивное фото) Фото:

Свердловский истеблишмент познакомился с Ириной Гусевой — сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, про которую говорят, что администрация президента РФ якобы подыскивает ей регион для выдвижения в Госдуму в 2026 году. Гусева провела в регионе три дня, за которые успела пообщаться с первыми лицами.

16 июня ее принимал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (гуляли по городу), на следующий день они встречались с городской молодежью (был еще заместитель полпреда президента РФ в УрФО Борис Кириллов). А днем 18 июня Гусева участвовала в заседании Совета по развитию местного самоуправления при полпреде, где были также главы ведущих уральских городов.

По словам одного из участников, Гусева произвела позитивное впечатление. «Сразу обозначила свой статус: готовит предложения для правительства РФ по развитию местного самоуправления. Кстати, когда она летела в Екатеринбург, здесь активно обсуждали, что АП сейчас ищет, от кого Гусева могла бы пойти в Госдуму. И свердловчане готовы дать ей один из округов: толковых депутатов-лоббистов не хватает», — поделился собеседник. Другой источник рассказал, что из Нижнего Тагила Гусева поехала на встречу с губернатором Евгением Куйвашевым.

Она уже работала в Госдуме — в 2014—2021 годах. Она также состоит в президентском совете по развитию местного самоуправления. Один из знакомых с Гусевой собеседников URA.RU связывает ее с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко, курирующим российскую внутреннюю политику.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский истеблишмент познакомился с Ириной Гусевой — сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, про которую говорят, что администрация президента РФ якобы подыскивает ей регион для выдвижения в Госдуму в 2026 году. Гусева провела в регионе три дня, за которые успела пообщаться с первыми лицами. 16 июня ее принимал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (гуляли по городу), на следующий день они встречались с городской молодежью (был еще заместитель полпреда президента РФ в УрФО Борис Кириллов). А днем 18 июня Гусева участвовала в заседании Совета по развитию местного самоуправления при полпреде, где были также главы ведущих уральских городов. По словам одного из участников, Гусева произвела позитивное впечатление. «Сразу обозначила свой статус: готовит предложения для правительства РФ по развитию местного самоуправления. Кстати, когда она летела в Екатеринбург, здесь активно обсуждали, что АП сейчас ищет, от кого Гусева могла бы пойти в Госдуму. И свердловчане готовы дать ей один из округов: толковых депутатов-лоббистов не хватает», — поделился собеседник. Другой источник рассказал, что из Нижнего Тагила Гусева поехала на встречу с губернатором Евгением Куйвашевым. Она уже работала в Госдуме — в 2014—2021 годах. Она также состоит в президентском совете по развитию местного самоуправления. Один из знакомых с Гусевой собеседников URA.RU связывает ее с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко, курирующим российскую внутреннюю политику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...